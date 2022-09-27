貝萊德調查：79%保險業者擬檢討長期策略性資產分配　

貝萊德今年訪問了370名分別來自全球26個市場的保險公司投資者，涉及的資產管理規模合計約28萬億美元。

79%受訪保險業者計劃檢討其長期策略性資產分配(strategic asset allocation)，當中近一半(48%)保險業者將會今年檢討其風險胃納的承受能力。大部分(60%)保險業者視通脹為他們最關注的市場問題，資產價格波動性(59%)和流動性(58%)則緊隨其後。

為進一步分散投資，大部分(87%)保險業者計劃在未來兩年增加對私營市場的配置，亦相對於目前的配置將平均提高3%。保險業者還計劃採用槓鈴策略(barbell approach)以增加對流動資產的配置，當中37%受訪者有意配置現金，另有31%受訪者打算配置固定收益資產。

受訪保險業者亦在推動採用新型投資工具，例如債券ETF。保險業者指出，他們打算在投資組合中增加採用固定收益ETF，主要目的是提高潛在流動性(54%)和收益率(48%)。根據貝萊德的研究，美國前十大保險公司中，有8間據報目前正採用債券ETF，其中5間表示在2020年3月的波動市況後開始採用這類投資工具。今年以來，貝萊德發現有17間歐洲、中東和非洲保險公司首次使用ETF。

鑑於固定收益ETF通常被視為以低成本、易於擴展的方式產生收益和收入的有效投資工具，貝萊德最近預測，到2030年或之前，全球債券ETF的資產管理規模將高達5萬億美元，而保險業投資者將會是主要的推動者。