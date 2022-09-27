本港上半年欺詐金融犯罪個案倍增　涉及金額21億元

出席香港銀行學會年度峰會的金管局副總裁阮國恒表示，單計今年上半年，本港涉及欺詐的金融犯罪金額高達21億港元，相關宗數更按年飆升1.42倍至約1.2萬宗；他指，業界將與執法機構加強合作，以打擊本港金融犯罪風險。

阮指出，將為市民提供新的詐騙搜索引擎，以供公眾搜索與欺詐相關的數據；同時，銀行間亦會進行數據共享，分享涉嫌欺詐的企業客戶的訊息。另外，金管局、銀行業界聯同警務處合作組成的「反訛騙及洗黑錢情報工作組(FMLIT)」亦新發現近1.7萬個涉嫌欺詐的銀行帳戶，今年上半年共凍結或沒收近8.2億元相關犯罪資產。

氣候風險方面，阮指出，金管局將做好監督指導，要求銀行將氣候風險考慮納入自身的戰略和框架；金管局亦推行兩年計劃，將氣候風險納入監管流程。根據中國人民銀行數據，為達致碳中和，內地在2030年前每年需要2.2萬億人民幣的過渡融資，2030至2060年間則需要每年3.9萬億元人民幣以減少碳排放。故業界亦制定過渡規劃，為實現淨零排放的長期目標制定戰略方針。

此外，金管局向8間虛擬銀行批出牌照超過兩年，共有逾160萬個人和中小企業客戶帳戶，存款達250億港元，同時他們亦不停擴大自身的產品及服務範圍。阮指出，在疫後「新常態」下傳統銀行亦加強金融科技的部署，同時在《金融科技2025》中「所有銀行都走向金融科技(All banks go Fintech) 」的倡導下，預期業界在2022至2025年間金融科技投資將增加40%，並進一步促進採用「財富科技」和「保險科技」等相關技術。

現時先買後付(Buy now pay later,BNPL)風氣盛行，阮強調，BNPL為個人信貸的一種，將適時檢討銀行實務守則，以加強數碼時代的客戶保障。

值得一提的是，本港銀行體系的分類貸款比率由今年首季的0.98%上升至第二季的1.1%，阮預期比率仍會繼續上升，但升幅「不會很明顯」。他指，主要由於部分內地房企評級被下調降，故推升分類貸款比率，金管局亦提醒銀行在處理高槓桿借款人相關借貸時「需要很小心」，強調目前風險是非常可控。

樓按貸款方面，他指宏觀風險環境仍在惡化，息率上升或影響部分借款人的還款能力，但他強調，近期住宅借貸拖欠比率僅為0.05%，是「很低的水平」。