ONE INNOVALE-Bellevue首輪開售　率先招標沽4伙特色戶

ONE INNOVALE-Bellevue位於尖沙咀美麗華廣場的銷售廳陸續有準買家到場。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤於下午3時正式揀樓，中午就率先招標售出4伙連花園特色戶，成交價介乎578.14萬713.5萬元，呎價由約20,503至23,500元。當中，C座地下11室，實用面積288方呎，採一房連衣帽間間隔，連286方呎花園，成交價676.8萬元，呎價23,500元創下該項目第1期及第2期的新高。

是日銷售的報到時間由下午2時開始，現場所見，位於尖沙咀美麗華廣場的銷售廳陸續有準買家到場。

資料顯示，該盤是日可供發售的價單單位涵蓋20伙開放式戶、178伙一房戶，35伙兩房戶及10伙三房戶，實用面積介乎221至462方呎，折實平均呎價約14,623元，折實售價由306.8萬至693.22萬元，折實呎價13,282至17,996元。該批單位市值約12.8億元。