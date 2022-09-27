國際濟豐：料下半年包裝原材料成本輕微下降

鄭指出，公司目前有約逾2,400名客戶，主要分布在非食品及飲料消耗品、電子商貿及快遞、食品及飲料，以及家電和電子等行業，已看見在飲品和家電等零售市道好轉，相應包裝需求提升，料內地整體市道持續復甦。

他續稱，公司上半年資本開支約4,500萬元，料下半年數字將較上半年少，主因投資新廠房相關資金減少。他又指，公司過去都派發末期息，希望今年仍能保持，惟具體仍需據經營結果而定。

近期美元強勢，人民幣走勢疲弱，或影響內地製造業進口成本。鄭表示，公司未有匯率風險問題，主因不論在採購成本以至出售等交易上，大部分均以人民幣計價，公司亦沒作出口生意，惟部分客戶或把其瓦通紙產品再轉出口至海外，惟對公司影響極微。

至於原材料成本方面，他指，製作瓦通紙的原料包括廢紙和木漿，價格主要視乎供需，而這些原材料價格「一向較波動」，公司一貫做法是把成本轉嫁至終端用戶，並一向在成本控制方面處理妥當。

管理層坦言，難以對下半原材料走勢作預測，紙價從去年10月份起往下跌，主因受需求減少拖累，料下半年紙價與目前水平相約或小幅度下跌，惟強調主要視乎當時需求而定。