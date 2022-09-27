遊日注意！逾百萬商戶接受AlipayHK用戶付款

港府入境檢疫昨起改為「0+3」，適逢日本亦將於10月11日恢復自由行，不少市民都期待去日本旅行。

AlipayHK聯合Alipay+宣布，超過100萬間日本線下商戶透過螞蟻集團的Alipay+跨境移動支付和營銷解決方案已經接入AlipayHK，迎接港人自由行。

現時AlipayHK用戶前往日本，毋需提前兌換貨幣，在當地只要見到「Alipay+」或「AlipayHK」標識，即可用AlipayHK以港幣作結算進行付款；而當地合作商戶則可收取自動兌換後的當地貨幣。合作商戶涵蓋便利店、藥妝、百貨、電器舖等，還可支付當地的士車資，如伊勢丹百貨、大丸百貨、TSURUHA藥妝店、三井Oultets、Lawson、7-Eleven、食其家Sukiya及松屋等。用戶使用AlipayHK，即可暢遊全日本。

即日起至10月14日在日本AlipayHK合作商戶消費即可獲總值90日圓的折扣優惠，單筆消費滿31日圓即可減免30日圓，推廣期內每位用戶最多可獲減免3次。而AlipayHK用戶在出發前，更可於AlipayHK的「A+ Rewards」專區購買或領取Agoda、trip.com和Klook等旅遊網站折扣優惠券，訂酒店、景點門票等享受最高八折優惠。

AlipayHK及支付寶大中華地區跨境業務總經理李詠詩表示，AlipayHK早前已覆蓋內地所有城市的線下商戶、澳門近九成商戶及日本數十萬商戶，伴隨今日在日本的合作商戶數量突破100萬間，相信不久將覆蓋更多亞洲熱門旅遊目的地，令AlipayHK用戶走到哪裡都可以用自己的電子錢包，一個App出遊暢通無阻。