萊坊：今年首8個月港島甲廈租金回落3.6%

萊坊發表最新的《香港每月物業市場報告》，港島寫字樓空置率創歷史新高下，8月份區內商廈整體租金進一步下跌，該區甲廈平均呎租約72.9港元，按月下跌約1.5%，而今年首8個月則回落約3.6%。至於上月港島區內的港島東及上環呎租，亦分別跌至約48元與58.1元，今年已下挫約8.7%及5.7%。

該報告指，8月份港島區寫字樓租賃市場依然疲弱，不少租戶選擇續租而不搬遷，甲級寫字樓吸納需求主要來自共享工作空間及政府機構。共享工作空間營運商正在積極尋求優質寫字樓作營運。至於8月份中環整體商廈每方呎租金約111.8元，按月下跌約1.2%，而區內超甲級寫字樓呎租約130.6元，按月下跌約2.4%。

該行指出，未來營商環境將持續，港島區商廈業主將提供更多創新和靈活的租賃計劃，以留着和吸引租戶。雖然政府已放寬邊境限制，但市場仍需要一段時間來吸納大量的寫字樓供應，故預計下季寫字樓空置率將保持高企，特別是非核心區，租金將面臨壓力。

上月九龍區尖沙咀的商廈租金，亦按月下跌約1.1%至每方呎55.8元。區內大多數租戶都持觀望態度，租賃交易都以面積少於5,000方呎的細面積單位為主，平均呎租約22元或以下。由於市場營商信心轉差，以及內地和跨國公司缺乏需求驅動因素，預計九龍區寫字樓租賃市場仍將面臨壓力。

另外，報告又指，本港零售氣氛改善，零售銷貨額在今年5月及6月連續兩個月下跌後，終於在7月反彈。2022年首7個月合計，零售總額較2021年同期溫和下跌約1.7%，但較2019年疫情前下跌17.7%。

雖然邊境重新開放，入境人士檢疫改為「0+3」，但預計整體零售市場將保持疲弱，而酒店檢疫措施結束，不會在短期內帶來很多遊客，尤其是來港作短線旅遊的遊客。此外，港元與美元掛鈎令香港對大多數遊客的吸引力大跌，港元強勢也可能令更多香港人前往海外旅遊，從而令本地零售消費受壓。