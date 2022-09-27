道期升308點　比特幣守2萬美元

美匯指數報113.74；港匯見7.8497；離岸人民幣(CNH)報7.1567；美元兌日圓報144.29；歐元處0.9632；英鎊報1.0804。金價報1,635美元。國際油價升逾1%，布油報85.24美元，紐油處77.82美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨升308點。

●市後關注點

-20:30 美國8月耐用品訂單

-21:00 美國7月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數；美國8月新屋銷售；美國9月諮商會消費者信心指數

●世銀降今年東亞及太平洋區經濟增長預測，中國顯著放緩。

●埃利安：英倫銀行宜緊急加息1厘，穩定鎊匯及市場情緒。

●「金磚四國」之父：英迷你財政預算案恐危害樓價。

●保時捷據報以82.5美元上限定價。

●英倫銀行：密切監測金融市場，必要時會調整利率。

●華爾街警告：全球經濟98%陷衰退，投資者係時候清醒！

●華爾街大淡友：美元飆升將令標指再挫逾一成。

●女股神：強美元或反噬美國自身，促聯儲局幣策轉向。

●日本上周四動用1,600億元托圓匯，破單日干預紀錄。

●中國經濟：

-傳內地監管要求券商二十大前避免大規模減持股票。

-首8個月規模以上工企利潤按年跌2.1%。

●銀行學會調查：業界92%人認為銀行過去1年數字化轉型有進展。

●市建局西營盤項目收19份意向，中海遠展華懋參與。

●本港上半年欺詐金融犯罪個案倍增，涉及金額21億元。

●貝萊德調查：79%保險業者擬檢討長期策略性資產分配。

●遊日注意！逾百萬商戶接受AlipayHK用戶付款。

●保誠：港人目標66歲退休，望有330萬元作儲備。