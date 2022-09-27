道期升308點 比特幣守2萬美元
2022年09月27日 16:26
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美匯指數報113.74；港匯見7.8497；離岸人民幣(CNH)報7.1567；美元兌日圓報144.29；歐元處0.9632；英鎊報1.0804。金價報1,635美元。國際油價升逾1%，布油報85.24美元，紐油處77.82美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨升308點。
●市後關注點
-20:30 美國8月耐用品訂單
-21:00 美國7月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數；美國8月新屋銷售；美國9月諮商會消費者信心指數
●美國加息觸發金融市場動盪，港股連日尋底。恒生指數早段跌至17,648點的11年低位反彈，收報17,860點，升5點或0.03%，結束4日跌勢。國企指數收報6,150點，升12點或0.21%；科技指數收報3,667點，升20點或0.55%，主板成交975億港元。https://bit.ly/3ScICaa
●深成指高收近2%，外資淨買入近33億人幣。https://bit.ly/3LSEc68
●世銀降今年東亞及太平洋區經濟增長預測，中國顯著放緩。
●埃利安：英倫銀行宜緊急加息1厘，穩定鎊匯及市場情緒。
●「金磚四國」之父：英迷你財政預算案恐危害樓價。
●保時捷據報以82.5美元上限定價。
●英倫銀行：密切監測金融市場，必要時會調整利率。
●華爾街警告：全球經濟98%陷衰退，投資者係時候清醒！
●華爾街大淡友：美元飆升將令標指再挫逾一成。
●女股神：強美元或反噬美國自身，促聯儲局幣策轉向。
●日本上周四動用1,600億元托圓匯，破單日干預紀錄。
●中國經濟：
-傳內地監管要求券商二十大前避免大規模減持股票。
-首8個月規模以上工企利潤按年跌2.1%。
●銀行學會調查：業界92%人認為銀行過去1年數字化轉型有進展。
●市建局西營盤項目收19份意向，中海遠展華懋參與。
●本港上半年欺詐金融犯罪個案倍增，涉及金額21億元。
●貝萊德調查：79%保險業者擬檢討長期策略性資產分配。
●遊日注意！逾百萬商戶接受AlipayHK用戶付款。
●保誠：港人目標66歲退休，望有330萬元作儲備。