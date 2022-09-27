【產經直播】美元獨強　股、匯市有排亂？

美股連跌5日，加上內地首8月工業企業利潤跌2.1%，港股周二(27日)反覆靠穩，低開16點，一度跌206點，低見17,648點，最終收市靠穩升5點，報17,860，成交975億元。美國聯儲局上周宣布再加息0.75厘，環球經濟衰退憂慮升溫，美元獨強，股、匯、商品等市場風起雲湧，港股不能獨善其身？低處未算低？

英鎊急挫成為金融市場近日焦點，英鎊兌美元日前一度跌穿1.04水平，創歷史新低。英國政府上周五推出自1972年以來最激進的減稅方案，市場憂將債務推高至不可負擔的水平，並引發通脹，拖累英鎊匯價。

隔晚國際油、金價齊齊下跌，紐約期金跌逾1%，每安士收報1,633.4美元。國際油價亦挫逾2%，紐油每桶跌至76.71美元，油價及金價走勢不容樂觀？至於相關股份，又要點部署？先沽為妙？另外，對商品貨幣加元及澳元影響幾大？

另一邊廂，日圓亦弱勢，日本央行透露上周曾出手托日圓，涉資約3萬億日圓(折合約1,635億港元)，為24年來首次，干預行動會唔會陸續有來？

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