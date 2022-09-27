第三季香港工商舖買賣按季下跌約29%

第三季香港疫情反覆，港府嚴守隔離及檢疫政策，與各地通關的期望再度落空，打擊市場氣氛，期間工商舖買賣表現遜預期，中原(工商舖)資料顯示，今季截至9月22日，市場共錄得約874宗工商舖買賣個案，為自2020年第二季後新低，按季少約29%，總成交金額則錄得約215.73億元，比上一個季度下跌約24%。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，截至本月22日，第三季暫時錄得約249宗商舖買賣，成交總額約67.6億元，按季分別減少約18%及約27%，對比去年同期則明顯下跌約45%及約47%。按月計，僅8月錄得約117宗買賣成交，到9月已銳減至只約47宗，較去年9月約147宗，急跌約68%。黃預期，第四季舖位買賣成交宗數可回升約300宗，核心區舖價會繼續下跌約10%，至於民生區舖價跌幅則預料約5%。

該行寫字樓部董事陳雁樓表示，今年第三季市場暫錄約110宗寫字樓買賣個案，對比第二季減少約44%，按年同期比較則大減約60%，總成交金額則約88.55億元，按季攀升約1.6倍，但按年同期微跌約2%。陳指出，目前商廈市場未見有起色，最重要因素為通關事宜，隨着疫情趨勢持續回落，港府正式放寬入境檢疫限制。與外地通關有「0+3」方案，相信第四季商廈買賣市場會樂觀向好，料第四季買賣成交量會有約180宗水平，租金在空置率有待消化的前提下，會持續有約5%調整空間。

至於第三季工廈市場表現放緩。該行董事總經理潘志明表示，今年第三季暫錄約515宗工廈買賣成交，較上季下跌約29%，按年更急跌約49%，涉及總成交金額約59.56億元，按季大幅回落約62%，較去年同期亦下挫約59%。

第三季工廈市場受大市影響，季內單月買賣宗數徘徊約200宗水平，而成交金額對比差距大，主因季內缺乏全幢工廈成交。至於租務方面，今季暫錄約1,941宗個案，涉及總金額約6,011萬元，與上季比較表現回升，宗數輕微上調約5.6%，金額則減少約6.8%；不過仍然較去年同期減少約18%及32%。他預測，第四季工廈市場會持續平穩發展，買賣交投量會達到約700宗水平，金額有望回升約34%。