港人遊日需求冠全球！大阪最受歡迎　鍊贏東京

香港人的遊日需求冠絕全球！自上星期五香港公布於2022年9月26日起推行「0+3」檢疫安排後，Expedia香港出境航班搜尋量在過去的周末持續上升。隨着日本政府宣布開放免簽證自由行旅客入境，日本各城市即時成為港人的熱門旅遊目的地。大阪和東京在過去的週末榮登最受港人歡迎的兩大目的地。

Expedia的搜尋數據顯示，香港旅客在過去的週末期間，搜尋前往日本的航班和當地住宿的瀏覽量，比美國（第二位）、台灣（第三位）及泰國（第四位）更高。

數據亦顯示，大多數（75%）香港旅客正在計劃31日或之後的日本行程，似乎是為等待更多航班供應恢復，以更優惠的價錢外遊。其中近三分之一的搜尋量為90日或之後，可見年尾及農曆新年的長假期也是香港旅客熱門的旅遊時機。

來港旅遊搜尋量方面，相比外遊的搜尋量，增長幅度較少，在最新檢疫安排公布後，酒店搜尋量上升約50% ，主要來自美國、加拿大和英國的旅客。

Expedia Group亞洲傳訊總監Lavinia Rajaram表示，各個亞洲市場逐步放寬入境限制，香港人的外遊意欲高速增長，並趨向先重遊較熟悉的短線熱門旅遊地點。雖然國際旅客來港意欲仍然需要時間逐漸恢復，但香港即將舉辦大型活動，如香港國際七人欖球賽和國際金融會議等，期待香港重新歡迎海外旅客，來港的需求逐步回升。