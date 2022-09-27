【移英注意】鎊弱兌港元或見7.8　港人買英國樓恐接火棒

英鎊匯價近日急挫，其起因在於新政府的大規模財政刺激，打擊市場對該國財政與貨幣的信心。早年將中國、俄羅斯、印度和巴西封為「金磚四國」的高盛前首席經濟學家奧尼爾批評，其老家(英國)的政策恐顛覆英國樓價，因市場動盪令英倫銀行面臨升息壓力。如是者，港人這個時候以相對廉價鎊匯「打折頭」購入英國住宅，或有接火棒之虞。

英倫銀行表示，下次議息會議會全面審視政府最新經濟政策以及「鎊匯插水」對總需求與物價的影響，「必要時會毫不猶豫『改變』利率，務求令(英國)通脹中線回到2%的目標。」

嚴重低估高通脹肆虐

英鎊匯價本港時間周二亞洲時段開市前一度低見1.0653美元，其後一度倒升近1.4%至高見1.0838美元，英鎊兌港元高見8.5046。財相關浩霆的舊東家、被指在近日鎊匯急瀉中大撈一筆的對沖基金Odey估計，英鎊兌美元將跌至一算或更低，其主要根據是市場嚴重低估高通脹肆虐英國的時間，「現在還不能轉軚看好」。

「金磚國家之父」奧尼爾批評，關浩霆等一次過公布如此多的財政刺激是「莫名其妙」且「幼稚」，市場明顯吃不消；英鎊匯價滑坡也許會吸引美國人赴英消費，但不會對刺激英國出口有顯著作用，反而會令通脹惡化，繼而迫使英倫銀行的貨幣政策更加「鷹派」，形成惡性循環，疫情以來英國樓市的升浪將因此告終。安聯首席經濟顧問埃利安日前則稱，要是政府不檢討其財政政策，英倫銀行宜緊急加息一厘以穩定鎊匯及市場情緒。

不過，目前英國樓市尚算穩健。英國物業中介網站Rightmove最新數據顯示，本月當地樓價按月回升0.3%，買家需求比起疫情爆發前的平均水平高出20%，房屋供應也回到2019年的水平，亦即供不應求，又肯定英國新政府將印花稅門檻提高一倍至25萬鎊(約211.72萬港元)對樓市的刺激作用，事關全國約三分之一的住宅都豁免印花稅，可望吸引更多上車客。

惟市場的憂慮是，英倫銀行計劃在未來12個月「縮表」約10%、減持英國國債800億鎊(約6,775.32億港元)，新政府的財政政策卻會擴大發債需求，「雙管齊下」推高英國融資成本與按揭息率，這也是為甚麼奧尼爾不認為政府「減辣」能提振英國樓市。有當地代理透露，「上周五以來，我經手的買賣近三成有變卦……一切都是買家的負擔能力。」

新造樓按難有5厘以下

10年期英國國債孳息率周二回落最多0.26厘，至4.022厘，但即使就算以此計算，現屆政府上場不足一個月內已累飆1.078厘，跟一年前約0.86厘差天共地。據報Virgin Money及Halifax等英國按揭龍頭目睹如此亂象後暫時停批樓按，其中後者將把一批息率較低的產品下架。業界人士稱，5厘以下的新造樓按將變成稀有物種。

凱投宏觀現時估計，英國平均樓價會跌7%，幅度跟金融海嘯相若，前提是英國息口別再上揚；萬一按息是6.6厘，跌幅恐達20%。