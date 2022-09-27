【跌勢轉急】將軍澳優質兩房做價1個月冧14%

二手樓價跌勢轉急，將軍澳維景灣畔兩房單位，近一年間劈價175萬元，剛以775萬元沽出，呎價約15,137元，較上月同類型單位成交低約14%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座中層A室，實用面積約729方呎，套三房加工人房設計，望海景，剛以1,260萬元成交，呎價約17,284元，較5個月前同座高一層單位做價1,360萬元，賣平100萬元。

●中原莊劍嵐稱，鰂魚涌太古城9月暫錄12宗買賣，平均實用呎價約18,365元，屋苑智星閣高層C室，實用面積約582方呎，兩房則王間隔，望園景，於2019年11月以1,250萬元放盤，獲用家以1,068萬元買入，呎價約18,351元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角木蘭苑高層D室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望部少海景，成交價655萬元，呎價約16,752元，相對於屋苑去年年中平均呎價逼近1.9萬元，顯著回落逾一成，單位原先叫價680萬元，減價25萬元成交。

●中原蘇浩德透露，北角維峯高層A室，實用面積約485方呎，兩房間隔，享海景，放盤兩個月，減價90萬元，以1,200萬元易手，呎價約24,742元，新買家屬於用家，原業主於2015年以1,160萬元買入，持貨約7年帳面獲利40萬元，單位升值約3%。

－－－－－

九龍區

●中原許永生稱，長沙灣昇悅居6座高層D室，實用面積約492方呎，兩房間隔，享山景，最初開價998萬元，現累減138萬元，以860萬元成交，呎價約17,480元，屋苑9月錄約5宗買賣，平均實用呎價跌穿1.7萬元，報約16,692元，約8個月間跌約9%。

●香港置業黃銘傑表示，長沙灣泓景臺3座高層B室，實用面積約676方呎，套三房套間隔，以約1,230萬元放售約3個月後，獲區內客接洽，雙方議價後減價約70萬元，以約1,160萬元易手，呎價約17,160元，新買定為上車客。

●利嘉閣黃浩存指，太子道西Sky Garden高層C室，實用面積約739方呎，套三房連工人套房間隔，最初叫價約1,700萬元，雙方幾輪議價後，累減約120萬元，最終以約1,580萬元易手，呎價約21,380元，新買家為區內換樓客。

●世紀21富山劉倩彤表示，鑽石山夾屋悅庭軒1座中層D室，實用面積約581方呎，三房設計，自由市場以790萬元成交，呎價低見約13,597元，單位原先叫價830萬元，放盤3個月，最終減價40萬成交。

●美聯黃家明稱，牛頭角得寶花園B座高層6室，實用面積約282方呎，一房間隔，獲外區上車客承接，成交價419萬元，較月初同類型單位售438萬元，再平19萬元，呎價約14,858元。

－－－－－－

新界區

●中原黃仕斌表示，將軍澳維景灣畔2座中層B室，實用面積約512方呎，兩房間隔，最初開價950萬元，放盤近一年，最近累減175萬元，以775萬元易手，呎價約15,137元，較對上一宗同類型單位上月成交呎價低約14%。

●美聯林浩德稱，將軍澳日出康城MALIBU第2A座高層E室，實用面積約575方呎，兩房連儲物室間隔，開價1,080萬元，最終減價92萬元，減幅約9%，以988萬元成交，呎價約17,183元，原業主於2018年3月以935.5萬元購入，持貨逾4年帳面獲利52.5萬元。

●利嘉閣潘佳彬指，將軍澳都會駅6座高層E室，實用面積約633方呎，套三房間隔，望山景，早前叫價約1,100萬元，近日下調叫價，累減約200萬元，最新以約900萬元易手，呎價約14,218元。

●利嘉閣溫錦華表示，將軍澳居屋富寧花園2座低層A室，實用面積495方呎，兩房間隔，望山景，已補價自由市場售約520萬元，呎價約10,505元，原業主2019年以約545萬元連地價購入，持貨滿3年帳面虧損約25萬元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山區9月暫錄約46宗買賣，迎海佔8宗，包括2座低層E室，實用面積約795方呎，套三房間隔，議價後以1,250萬元易手，呎價約15,723元，新買家為用家。

●美聯李天傑表示，馬鞍山海濤居3座中低層B室，實用面積約644方呎，三房間隔，望海景，金管局放寬壓力測試令準買家預算提高，雙方議價54萬元，減價約5%，買家立即入票落訂，並以916萬元承接，呎價約14,224元。

●中原黎宗文指，沙田第一城9月暫錄約33宗成交，屋苑31座中層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，9月放盤時開價約668萬元，日前議價後以638萬元易手，呎價約14,146元。

●中原曾展鵬稱，沙田翠華花園A座高層8室，實用面積約215方呎，一房間隔，7月放盤時開價約378萬元，日前議價後以358萬元易手，累減20萬元，呎價約16,651元，原業主於2017年以358萬元入市，持貨約5年帳面平手離場。

●中原歐偉基表示，沙田市中心本月暫錄約13宗成交，包括偉華中心本月錄約兩宗成交，屋苑4座低層G室，實用面積約297方呎，兩房間隔，放盤時開價約520萬元，議價後以497萬元獲承接，呎價約16,734元，新買家為上車客。

●中原楊頌堯透露，大埔翠怡花園9月暫錄4宗買賣，屋苑B座中層2室，實用面積約321方呎，兩房間隔，放盤時開價約485萬元，日前議價後以435萬元易手，呎價約13,551元，新買家為用家。

●美聯蔡天賜表示，粉嶺綠悠軒5座中層E室，實用面積約445方呎，套兩房間隔，開價550萬元，雙方議價32萬元，最終以518萬沽出，呎價約11,640元。

●利嘉閣黃靜顏指，粉嶺居屋欣盛苑G座中層4室，實用面積約645方呎，三房連儲物室間隔，望市景，未補價第二市場叫價約475萬元放售，雙方議價後，累減約42萬元，以約433萬元成交，呎價約6,713元。

●祥益古文彬稱，屯門居屋屋兆康苑E座高層6室，實用面積約493方呎，兩房兩廳，外區首置客鍾情家人居住於同屋苑，方便照應，加上原業主有意換樓，減價80萬元，已補價自由市場以460萬元購入自住，呎價約9,331元。

●美聯梁浩文表示，屯門南浪海灣1座低層H室，實用面積約840方呎，套三房間隔，獲區內租客以918.8萬元承接，呎價約10,938元，原業主於2001年3月以272.5萬元購入，持貨逾21年帳面獲利646.3萬元，期內升值近2.4倍。

●中原黃惠霞稱，葵涌夾屋浩景臺4座中層A室，實用面積約571方呎，套三房間隔，自由市場以586萬元易手，呎價約10,263元，新買家為市區上車客，到各區物色600萬元以下的三房放盤為主，考慮片刻即決定入市自用。

●中原丘漢偉表示，荃灣廣場2座中層D室，實用面積約433方呎，兩房間隔，今年5月叫價818萬元，其後受加息、疫情等影響，因應市況降價至730萬元，獲3客洽購，最終累減128萬元，由上車客以690萬元購入，呎價約15,935元。

●美聯凌光盛透露，馬灣珀麗灣31座低層E室套三房戶，實用面積約678方呎，望山景及深井海景，原業主為東南亞華僑，兩個月前開價約795萬元放售，見市況低迷一度減價至750萬元，仍乏人問津，有實在買家還價至700萬元即沽，呎價約10,324元。

●中原蔡偉明表示，過去周末青衣區錄8宗二手買賣，包括盈翠半島3A座高層C室，實用面積約772方呎，套三房間隔，享海景，7月叫價1,650萬元，本月兩度降價，最新叫價1,480萬元，終售1,438萬元，呎價約18,627元，新買家為資深投資者。

●中原王文彬稱，東涌區9月累錄約26宗二手買賣，包括藍天海岸3座中層E室，實用面積約492方呎，兩房間隔，享山景，最初開價820萬元，連番減價後，減至665萬元終獲上車客承接，呎價約13,516元，減幅約19%。

●利嘉閣劉景駿表示，東涌藍天海岸2座高層G室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望山景，成交價680萬元，呎價約14,021元，單位原先叫價850萬元，現減價170萬元成交，屬同類型單位兩年低位。

●美聯盧國麟表示，東涌海堤灣畔1座中層D室，實用面積約508方呎，兩房間隔，望海景，叫價750萬元放售，外區客首次睇樓，即以718萬元購入，呎價約14,134元，銀行對上址估價約720萬元。

－－－－－－