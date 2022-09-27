美股道指彈360點　大摩唱淡熊市未完

美股道指周一收報29,260點，較今年初1月5日收市高位累計回調逾兩成，正式跌入「技術性熊市」。不過，美股周二早段明顯迎來技術反彈，道指升360點，報29,621點；標指升55點，報3,710點；以科技股為主的納指升176點，報10,979點。港股方面，恒指夜期報17,820點，跌9點，低水40點。

本周有多位聯儲局官員發表公開講話，試圖向市場解釋愈來愈進取的貨幣政策路徑。先前立場偏「鴿派」的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯亦已經「轉軚」，聲稱他對未來利率走勢的觀點，與聯儲局「點陣圖」的中位數預測一致，即聯邦基金利率今年底會升至4.4厘；明年高見4.6厘。

埃文斯於本月初時仍估計，利率將在4厘水平見頂。他最新表示，預計未來兩年通脹將大幅降溫，又謂失業率不會升至「類近於衰退」的水平。克里蘭夫聯儲銀行行長梅斯特爾則認為，要避免通脹預期失控，利率要維持在「限制性」水平更長的時間。

與此同時，各家大行亦紛紛上調對聯邦基金利率的峰值預測。日資券商野村將其預測上調了0.75厘，達到5.25至5.5厘。富國銀行則估計，4.75至5厘為見頂水平；考慮到經濟衰退的情景，預測明年第四季聯儲局將減息半厘，並在2024年第三季前再時減息1.75厘。

展望後市，早已唱淡美股、成功預測今年跌市的摩根士丹利投資總監Michael Wilson警告，當前的熊市尚未結束，標指或跌入3,000至3,400點的區間。大摩認為，企業將面臨盈利衝擊，並加速下調業績指引。他解釋，美匯指數按年升幅已超過兩成，而美匯每上升1%，大約會對標指成分股企業盈利增長構成0.5個百分點的負面影響，意味第四季美企盈利將要面對10%的額外衝擊。