新盤UPDATES：粉嶺北一手熱賣　擬順勢加推

本港銀行加息後，迎來第2個新盤開售。粉嶺北項目即日沽出235伙，佔是日推售單位逾九成，銷情理想，亦帶動月內新盤交投量突破逾500宗水平。發展商表示，正積極籌備加推。

●粉嶺北ONE INNOVALE第2期首輪沽235伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，優先揀樓的A組時段有6組大手買家共購入12伙，最大手的一組買家斥資1,011.81萬元分別買入1伙一房戶及1伙一房連天台戶。而截至晚上9時，項目以價單形式發售的單位已有231伙獲認購，連同4伙招標沽出的地下花園特色戶計，共售出235伙，佔全盤408伙的58%。

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期招標沽出2伙別墅單位

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