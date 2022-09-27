新盤UPDATES：粉嶺北一手熱賣 擬順勢加推
2022年09月27日 22:01
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本港銀行加息後，迎來第2個新盤開售。粉嶺北項目即日沽出235伙，佔是日推售單位逾九成，銷情理想，亦帶動月內新盤交投量突破逾500宗水平。發展商表示，正積極籌備加推。
●粉嶺北ONE INNOVALE第2期首輪沽235伙
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，首輪推售253伙，分別以價單形式發售243伙及招標出售10伙，最終即日沽出235伙，佔整體逾九成。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，優先揀樓的A組時段有6組大手買家共購入12伙，最大手的一組買家斥資1,011.81萬元分別買入1伙一房戶及1伙一房連天台戶。而截至晚上9時，項目以價單形式發售的單位已有231伙獲認購，連同4伙招標沽出的地下花園特色戶計，共售出235伙，佔全盤408伙的58%。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期招標沽出2伙別墅單位
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期透過招標連沽兩伙，共涉2,536.93萬元。上述單位分別為別墅RV5的地下B室，實用面積1,121方呎，連783方呎花園，成交價為1,490.93萬元，呎價13,300元。另一伙為別墅RV5的2樓C室，實用面積757方呎，成交價為1,046萬元，呎價13,818元。
●觀塘凱滙月內暫沽6伙逾9,241萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，本月至今已錄得6宗成交，涉及逾9,241萬元，包括最新售出1座40樓B室，實用面積852方呎，採三房連儲物室間隔，成交價為1,706.8萬元，呎價約20,033元。
●沙田名日．九肚山四房售2,872萬元
長實集團(01113)旗下沙田名日．九肚山，最新錄得1座22樓C室的成交，單位實用面積1,226方呎，採四房連工作室間隔，成交價2,872.6萬元，呎價約23,431元。
●大圍站上蓋柏傲莊III累錄246宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得246宗終止買賣個案，佔成交量846宗29%，而涉及總成交金額逾38.6億元。據一手成交紀錄冊顯示，昨日有兩宗個案，包括1A座25樓D室，為實用面積307方呎的一房單位，原本於去年6月以789.8萬元成交，當時呎價約25,726元，惟交易已於周一(26日)終止。