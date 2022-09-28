東方日報B1：華今年經濟增長難保3　拖亞洲後腿

通脹高企與能源危機，正把歐美經濟推至衰退邊緣之際，曾經於2008年金融海嘯後撐起全球經濟的中國，如今亦黯然失色，今年增長恐怕難以「保3」。世界銀行在最新報告中，把東亞及太平洋地區今年經濟增長預測，大幅下調1.8個百分點至3.2%，主因正是中國增長大幅放緩，料全年增長只得2.8%。與此同時，專家繼續唱淡歐美，意味全球主要經濟體齊齊遭殃！

世銀的報告顯示，在撇除中國後，今年東亞及太平洋地區增長料為5.3%，較此前預測上調了0.5個百分點。東盟5大國家─印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南今年經濟增長料介乎3.1至7.2%，全部均勝過中國。當中，除了印尼的預測與上次持平外，其餘4國的預測均獲上調。換言之，內地未再挑起亞洲經濟增長的大樑，反倒是東盟一眾新興市場有望後來居上。

報告亦指出，東亞區內的經濟增長大多是由內需回暖，以及出口增長所帶動，前者主要得益於疫情管控放寬。不過，由於內地仍使用「針對性的公共衞生措施」遏制疫情傳播，故經濟活動受到限制。

展望未來一段時間，世銀認為東亞的經濟表現仍可能受到全球需求放緩、債務攀升，以及依賴短期經濟措施緩解食品和燃料價格上漲等因素影響。

綜觀全球，今年以來俄烏戰爭的爆發導致一連串連鎖效應，已令環球經濟陷入史無前例的困境。經合組織(OECD)推算，戰爭所引發的經濟損失達到2.8萬億美元(約21.84萬億港元)。有別於上次由金融海嘯引發的全球經濟危機，今次內地也自顧不暇，無法再擔當推動增長的「救星」。OECD亦將明年全球經濟增長預測，由原來的2.8%大削至2.2%。

歐美方面，持續高企的通脹已成為經濟的索命符。摩根資產管理環球多元資產策略師盛楠預計，未來一年美國經濟增長乏力，而歐洲經濟更將步入衰退。雖然核心通脹率明年料將有所下降，但貨幣政策仍不會迅速放寬。考慮到所有風險因素，該行維持對股票「低配(Underweight)」的評級。

施羅德投資管理經濟師George Brown更估計，明年美國經濟將倒退1%，直言「經濟軟着陸的機會已徹底消失」，只有進入衰退才可以壓制通脹。

另一邊廂，作為全球第三大經濟體的日本處境亦相當艱難，由於日圓持續貶值，迫使央行不得不出手撐匯。日本媒體引述分析估算，上周四央行或動用了約3萬億日圓(約1,635億港元)阻止圓匯貶值，超過了1998年4月時2.62萬億日圓的歷史紀錄。這一估算主要基於日本央行定期公布的經常帳數據，結合其他資料推算所得，而財務省則將於周五正式公布具體數字。