Terra開發商創始人傳被通緝　已將逾5億比特幣轉出南韓

席捲全球金融市場的動盪短暫平息，加密貨幣亦見反彈。在周二亞洲交易時段，比特幣躍升至重越每枚2萬美元的大關，創一周高位，曾高見20,145美元，按日升5.5%；以太幣曾升5.2%，報1,378美元，而整個加密貨幣的市值亦回升至1萬億美元以上。

Terra創始人照寫程式散步

今年上半年，南韓加密市場總值約161億美元，較去年同期大跌58%；每日交易量也下降了53%，日均為37億美元。韓裔的Terra開發商Terraform Labs創始人權渡衡(Do Kwon)被傳出遭國際刑警組織(ICPO)發出紅色通緝令之後，據報其3,313枚比特幣已被相繼轉移至兩個南韓境外的加密交易平台，該批比特幣現市值約6,626萬美元。不過，他本人卻高調在社交媒體推特上表示：「我正在客廳寫程式。過去幾周也照常散步和逛商場，沒刻意躲藏。」

另外，美國娛樂巨擘迪士尼的一則招聘廣告透露，該企正深入研究NFT和元宇宙。迪士尼正在尋求聘請一位專門研究NFT、元宇宙、區塊鏈技術和去中心化金融的首席法律顧問，並就涉及數碼貨幣和區塊鏈技術的產品提供領導和戰略方向。