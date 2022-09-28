廖嘉豪：美國明年中或掉頭減息

隨着市場因應美國聯儲局最新的利率點陣圖中位數，預期聯邦基金利率在今年底和2023年底或分別升到4.25至4.5厘和4.5至4.75厘。標準普爾500指數上周累跌4.5%，美元升值，歐元兌美元跌至0.97以下。聯儲局主席鮑威爾的言論表明，勞動力市場和通脹數據將決定該局是放慢加息還是暫停加息，目前兩者都指向至少會遵循市場目前定價的加息步伐。

假如核心通脹持續轉強，或非住房服務通脹進一步加速，聯儲局以更快速度收緊政策或加息至更高的最終利率，也不足為奇。預計聯儲局或在11月加息0.75厘，12月或者加息0.5厘，明年2月可能再加0.25厘，意味合共有機會再加息1.5厘，最終利率有機會升到4.5至4.75厘。

聯儲激進行動加速衰退

不過，該局為了讓經濟「恢復健康」，可能走得太遠太快，激進的行動可能導致經濟增長減慢，通脹最終有機會受到抑制，這固然是聯儲局希望見到的結果，但是要拿捏到經濟剛好放緩至通脹回復正常但不會陷入衰退，這又似乎是完美得難以令人信服。市場認為之後出現更嚴重衰退的可能性更高，美國兩年期與10年期國債孳息曲線倒掛，加劇至53個點子。

聯儲局在9月前3周僅將其資產負債表縮減了100億美元，這讓人擔心如果該局將量化緊縮步伐加快至950億美元的目標，外界將如何反應。大家始終要有心理準備，失業率或將大幅上升，明年美國私人就業市道或較現時損失200萬個職位，經濟衰退機會率達到70%。當美國經濟總就業收縮時，貨幣政策有可能出現周期調整。

優質債券收益率仍可取

根據聯儲局對未來加息的預測，加息周期可能在2023年下半年逆轉，這與利率期貨市場目前定價接近，市場預期明年6月起該局或由加息轉向減息，這也與往績不謀而合。過往聯儲局政策利率維持在最高水平，平均歷時7個月，如果明年首季當局開始暫緩加息，下半年或是政策轉捩點。

鑑於未來一年經濟前景負面，投資者應優先考慮資本保全，並在投資組合中尋找高質素固定收益工具，可留意的資產包括美國國債、投資級別企業券、市政府債券和票據，以及優先證券。短期美國投資級別固定收益工具的不同分類，收益率已達到5至7厘。幾乎所有美國國債都提供了歷史高位的收益率，例如3個月期美國國債，目前支付近3.17厘的收益率，是自2007年以來最高，甚至接近本世紀高位。在收益率已明顯改善下，有望為投資者帶來穩定收益。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪