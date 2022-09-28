香港電腦學會：科技巨企減碳出奇招

今年入夏以來，天氣特別炎熱，香港天文台於7月24日錄得市區溫度高達攝氏36.1度，打破了本港自1884年以來7月份氣溫的最高紀錄。熱浪不但在香港這彈丸之地出現，同時亦侵襲歐洲，英國7月亦錄得多年罕見的40度高溫，歐洲多國氣溫亦突破45度，法國及西班牙等多國更山火頻傳。專家警告，此熱浪或致歐洲數千人死亡，也有專家指出，熱浪或令新冠肺炎變種病毒入冬後更猖獗。

浪接浪的高溫酷暑，令人聯想到微軟(Microsoft)創始人蓋茨年前的告誡，如何在2050年前實現零碳排放，將是全人類未來10年最重要的目標。有見及此，內地早在2020年的聯合國大會上就承諾，分別在2030年及2060年前實現碳達峰及碳中和，去年更將此「雙碳目標」寫入《政府工作報告》，展示了國家對全球氣候問題的決心與承擔。

在香港，上任環境局局長於去年11月亦在一個有關「環境、社會責任及管治」(簡稱ESG)的研討會上，提出本港在2050年前實現碳中和的目標。

由於近年企業的環境、社會及管治(ESG)成效，已成為機構投資者的重要參考準則，不管是出於自身價值取向，還是出於巨大投資前景考慮，全球領先的科技企業，也開始重視可持續發展。

亞馬遜(Amazon)承諾於2040年前實現碳中和，將於全球範圍開展太陽能、風力發電廠等共127項綠色能源開發計劃，同時設立高達20億美元的氣候承諾基金，以促進低碳經濟轉型的新事業。此外，去年獲MSCI評為ESG最高級別AAA的Microsoft，在未來10年的營運中將強調低碳目標，例如數據中心100%使用再生能源、全面改用電動車，以及廠區取得綠建築認證與零碳認證等。

除了外國公司，內地的螞蟻集團亦在新近發表的ESG報告中，定下了2030年全面實現碳中和的目標。螞蟻在2016年推出的「螞蟻森林」綠色倡議，吸引用戶透過支付寶平台，踐行綠色生活方式，透過一系列減碳活動，累積可以用來種樹的「綠色能量」，然後螞蟻將與公益機構夥伴一起，在內地飽受風沙吹襲的內蒙、甘肅及寧夏等荒漠地帶栽種樹苗。迄今已有超過6億內地用戶栽種了逾3.26億棵樹，螞蟻森林也在2019年獲得聯合國環保領域最高獎項「地球衞士獎」。

對於普通市民而言，除利用公共交通工具出行、減少使用塑膠產品、轉用電動車及多用再生能源等外，盡量減少打印資料或冗長報告、透過移動支付平台繳交水電煤電話費帳單等，都是減少碳排放及遏止氣候變暖，又可身體力行的一種可持續生活方式和態度。不管是企業的綠能開發、全面使用再生能源或大規模種樹植林，還是個人日常的減碳行為，都將是各界齊心合力、貢獻自己一份力量去愛護地球、紓緩氣候變暖的具體表現，值得鼓勵。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 陳婉真