港股黑期跌220點　油價高收2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報114.11；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報7.1765；美元兌日圓處144.77；歐元報0.9594，英鎊報1.0721。金價穩升至1,628.29美元。油價靠穩，布油報84.43美元，紐油報78.5美元。比特幣下跌，報1.91萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水220點。

●香港金管局在紐約時段買入19.39億港元，沽出美元，令明日本港銀行體系結餘減少至1,233.36億港元。

●道指收報29,134點，跌125點或0.43%；標指收報3,647點，跌7點或0.21%；納指收報10,829點，升26點或0.25%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報17,577點，跌282點或1.61%。

●即月恒生指數夜期收報17,613點，跌216點，低水247點，成交20,836張。

●紐約期油升1.79美元或2.3%，收報每桶78.5美元；布蘭特期油升2.21美元或2.6%，收報每桶86.27美元。

●紐約期金收報每安士1,636.2美元，升2.8美元或0.17%。

●英國富時100指數收報6,984點，跌36點或0.52%；德國DAX指數收報12,139點，跌88點或0.72%；法國CAC指數收報5,753點，跌15點或0.27%。

●新股零跑汽車以每股48港元定價，萬物雲以每股49.35元定價，一手中籤率均為100%。

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