恒指冧近500點　滙豐挫逾4%　ATMXJ受壓

港股愈跌愈急，恒生指數低開159點後，進一度跌近500點，暫低見至17,360點低位，最新仍跌492點或2.7%，至17,368點；國企指數亦跌143點或2.3%，報6,006點；恒生科技指數則跌105點或2.8%，報3,561點。主板成交暫約306億港元。

主要科網股普遍2至4%拖低大市，騰訊跌1.7%企276元，美團跌2.7%，阿里巴巴跌2.3%，小米跌2.2%，京東挫5.8%，上述5股合共拉低大市99點；快手挫近4%。

藍籌股呈弱，滙豐控股挫4.2%，友邦保險跌3.4%，中移跌1.1%，港交所跌1.4%，建設銀行跌2.1%，共拉低市136點。

【09:21】恒指跌逾百點 科網股乏力 滙豐跌1.5%

港股向下，恒生指數低開159點或0.88%，報17,703點；國企指數低開57點或0.94%，報6,092點；恒生科技指數低開53點或1.46%，報3,613點。主板成交暫約21.33億港元。

大型科網股捱沽，阿里巴巴跌1.7%，騰訊跌0.3%失280元關，小米跌2.1%，美團跌1.2%，京東跌近3%，快手跌近2%。

重磅股乏力，滙豐控股跌1.5%穿42元，建設銀行跌1%，友邦保險跌0.8%，港交所跌0.4%，中移微跌0.2%。

「三桶油」普遍報跌，中國石油股份跌0.3%，中國石油化跌1.1%，中國海洋石油無升跌。

內地三大造車新勢力發力受壓，小鵬汽車及蔚來跌3.5%，理想汽車跌2.3%。