李偉傑：加息對招商局商業房託融資影響有限　現價吸引

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑稱，在美國應對超高通脹下，美國聯儲局9月議息會議加息0.75厘，聯邦基金利率上調利率預測今年中位數由3.4厘升至4.4厘，聯儲局亦預告明年聯邦基金利率會升至4.6厘，現時美國10年期國債息率為3.8厘以上，環球資產仍然收壓於美元強勢，觸發其他資產受壓，而本港上市的公用股、收租股及房產信托板塊亦無一幸免被洗倉式下跌，當然市場會將高息股份套現無非預料美國為應對高通脹下會持續加息，若果持有收息股份恐防會出現股息率吸引力下降和借貸成本上升，因此出現非理性拋售。

另一點在於港元與美元掛鈎，美國持續加息下，本地息率未來有向上提升需要，因此會影響上市地產公司企業境外融資成本變相提高，但招商局商業房託今年12月中旬即將到期的一筆融資是固定利率，並不受美國或香港加息所影響。

在優化融資結構方面，集團已收到多達39億人民幣的意向函，足以覆蓋現有的融資借款，相信就算今明兩年本地開始加息增加個別企業融資成本，但這情况並不會顯著影響集團的融資成本，公司持續與境外金融機構溝通，降低中期融資成本，並優化持有幣種及貸款結構，致力於穩定貸款成本的同時减少匯兌損失的發生，有助房託持有人獲取更多收益。

業務前景方面，招商局商業房託6月下旬收購的北京航華科貿中心截止上半年出租率70.4%，相信隨着未來疫情緩和，內地對防疫措施更具彈性，憧憬下半年經濟復甦，以及物業所處區位有優勢，出租率也將穩步提升。

過去，招商局商業房託沽空比率維持在偏低水平，但見昨(27日)沽空比率急升至35%，相信有淡倉從中寄望獲利而觸發股價受壓，加上在市場未足夠了解集團狀況，惟加息對利息影響不大，只計中期股息率亦達7%，現時市盈率近6倍估值未免過分便宜。

以昨天收市價計14天RSI 10.26，該股股價已嚴重超賣，估計市場恐慌情緒淡化後，股價可出現技術性反彈，以現時股價波動增幅大，可以考慮分注吸納，相信在1.8元之下可作首次小注吸納行動，及後股價在低位喘定後再可以逐步加注，而超賣後反彈出現，將可逐步挑戰平均阻力線，先以10天線2.09元作為首站反彈目標，第二反彈可以用20天線2.25元作為目標，防守可放於1.5元。