差估署8月私宅售價指數回落2.2%　創3年半低位

本港住宅樓價持續下跌。差餉物業估價署周三(28日)公布的臨時數據顯示，2022年8月份私人住宅售價指數報368.2點，按月回落約2.26%，已連跌3個月，為2019年2月後最低。

而今年首8個月，該指數累跌高達6.52%，而2021年全年約3.69%的升幅已全部蒸發，並倒跌約2.83個百分點。至於8月份私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，已累挫達7.51%。

此外，8月份租金指數報179.7點，按月上升約0.73%，已連升2個月。該指數今年首8個月仍下跌約1.64%。

至於8月份兩類面積單位樓價走勢，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位售價指數跌勢最急，該指數最新報370.6點，較7月挫約2.29%，已連跌3個月。而今年首8個月該指數累挫約6.58%。

而實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數最新報312.1點，按月跌約0.83%，今年首8個月該指數則回落約4.26%，亦已連跌3個月。

此外，據該署臨時數據，今年8月份各區實用面積431方呎以下細單位平均每方呎售價，以九龍區跌勢較急，該區平均每方呎售價跌穿1.4萬港元，報約13,830元，按月挫約5.45%。而今年首8個月更累挫約6.3%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約594萬元。

至於新界區平均每方呎售價也回落至約13,085元，按月挫約2.62%，為2019年3月後新低。今年截至8月累挫約6.24%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約562萬元。

而上月港島區平均每方呎售價約15,868元，按月回升約1.95%。今年首8個月仍跌約6.17%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約682萬元。