【高盛推介】滙豐、友邦急挫逼近低位　部署宜慎選合適條款

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周三(28日)早段受壓急挫，最低見40.6港元，逼近1年低位。現報40.65元，跌約4.2%。近期美國債息持續走高，而港元銀行同業拆息也持續走高。此外，滙控早前宣布上調最優惠利率至5.125厘。

友邦保險連跌第6日，周三早段下挫最低見65.4元，繼周二(27日)再創兩年新低。現報65.6元，跌約3.4%。

觀察個股輪證資金流向，滙控好倉及淡倉於本周一(26日)分別錄得約650萬及740萬元資金流入後，周二皆獲資金轉向沽出。

友邦方面，好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約940萬元。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約40萬元。

由於兩大金融股股價均跌至近期低位，需謹慎篩選合適條款作部署。

滙豐購25501，行使價51.55元，2023年1月15日到期，實際槓桿10.6倍，貼價、低街貨。

滙豐牛61245，收回價40元，行使價39元，換股比率100，實際槓桿23.3倍，市場上槓桿最高近牛之一，只宜即市。

滙豐沽22110，行使價40元，2023年1月18日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、低街貨。

滙豐熊50906，收回價50元，行使價51元，換股比率100，實際槓桿4.0倍，新上市。

友邦購22900，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿。

友邦購25504，行使價74.05元，2023年12月19日到期，實際槓桿4.4倍，市場上最貼價條款。

友邦牛61882，收回價60元，行使價59.4元，換股比率100，實際槓桿9.8倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

友邦沽24193，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、低街貨。

友邦熊50901，收回價75元，行使價75.6元，換股比率100，實際槓桿6.3倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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