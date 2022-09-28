【高盛推介】滙豐、友邦急挫逼近低位 部署宜慎選合適條款
2022年09月28日 10:55
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周三(28日)早段受壓急挫，最低見40.6港元，逼近1年低位。現報40.65元，跌約4.2%。近期美國債息持續走高，而港元銀行同業拆息也持續走高。此外，滙控早前宣布上調最優惠利率至5.125厘。
友邦保險連跌第6日，周三早段下挫最低見65.4元，繼周二(27日)再創兩年新低。現報65.6元，跌約3.4%。
觀察個股輪證資金流向，滙控好倉及淡倉於本周一(26日)分別錄得約650萬及740萬元資金流入後，周二皆獲資金轉向沽出。
友邦方面，好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約940萬元。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約40萬元。
由於兩大金融股股價均跌至近期低位，需謹慎篩選合適條款作部署。
投資者如看好滙控，認購證方面要留意市場上大多產品的行使價較遠或年期短，合適產品選擇少，部署好倉可留意貼價的低街貨滙豐購(25501)，為市場上少數合適較貼價的中年期產品。牛證方面即市短綫部署可留意屬近牛的滙豐牛(61245)。
滙豐購25501，行使價51.55元，2023年1月15日到期，實際槓桿10.6倍，貼價、低街貨。
滙豐牛61245，收回價40元，行使價39元，換股比率100，實際槓桿23.3倍，市場上槓桿最高近牛之一，只宜即市。
滙豐沽22110，行使價40元，2023年1月18日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、低街貨。
滙豐熊50906，收回價50元，行使價51元，換股比率100，實際槓桿4.0倍，新上市。
友邦產品選擇情況也類似，宜轉移留意至較貼價選擇，認購證方面的高槓桿選擇可留意友邦購(22900)。貼價選擇可留意屬市場上最貼價條款的友邦購(25504)。牛證方面的遠牛選擇可留意友邦牛(61882)。
友邦購22900，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿。
友邦購25504，行使價74.05元，2023年12月19日到期，實際槓桿4.4倍，市場上最貼價條款。
友邦牛61882，收回價60元，行使價59.4元，換股比率100，實際槓桿9.8倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
友邦沽24193，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、低街貨。
友邦熊50901，收回價75元，行使價75.6元，換股比率100，實際槓桿6.3倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。