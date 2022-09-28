滙豐：大灣區居民未來1年擬加碼投資「跨境理財通」

滙豐一項最新的調查發現，大灣區居民對跨境投資持續表現濃厚的興趣，有參與「跨境理財通」的受訪者當中，分別有75%的北向和85%的南向投資者準備在未來12個月內增加對計劃的投資，打算增加5至10%的投資者比例最高。

滙豐在今年8月對2,000名來自大灣區11個城市的居民進行調查，針對擁有100萬元以上(以當地貨幣計)流動資產的群體，了解大灣區居民參與跨境投資的需求及投資偏好。以下為調查結果的摘要。

受訪者傾向透過「跨境理財通」作中長期投資。約2/3的南向受訪者打算進行中期(6至12個月)投資，1/4會長期持有(1年以上)。北向受訪者則分別有56%及33%計劃作中期及長期投資。

儘管市場波動，大多數參與「跨境理財通」的受訪者至今仍可取得4%或以上回報；近乎全部投資者(98%)表示有信心未來12個月「跨境理財通」的投資回報率有機會達到他們的預期，分別有61%的南向及45%北向投資者期望獲得7至9%年度收益率。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示：「儘管市場存在諸多不確定因素，但在『跨境理財通』踏入開通一周年之際，大灣區內的投資者對參與計劃仍然興趣不減，反映了區內經濟融合正持續驅動區內居民的跨境投資需求增長。尤其令人鼓舞的是，大多數投資者通過『跨境理財通』實現了穩定回報，也對投資前景滿有信心。」