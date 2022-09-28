【高盛推介】資金積極吸納騰訊、美團好倉 輪證點揀？
2022年09月28日 12:11
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(27日)跌約0.8%，守穩在280港元水平收市，周三(28日)開市則失守，低開約0.4%後跌幅擴大，最低見275元。現報276.2元，跌約1.6%。騰訊回購計劃持續，據報表披露，騰訊周二於聯交所再回購126萬股，涉資約3.52億元。而本年初至今，騰訊共回購4,147萬股。
美團周二重上170元水平，升約4%，周三整固。早段低見168.6元後跌幅收窄，現報170.9元，跌約1.9%。有券商指美團基本面復原能力優於同業，並看好其後市表現，重申為行業首選。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極吸納騰訊好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約6,270萬元。淡倉於本周一(26日)錄得約1,320萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。
美團方面，好倉於周二獲資金轉向流入，有約780萬元。淡倉於本周一及本周二共錄得約3,730萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，可見周二北水繼續買入騰訊及美團，分別錄得約9億及5.5億元資金淨買入。
投資者如看好騰訊，認購證方面的高槓桿選擇可留意騰訊購(23005)。貼價選擇可留意騰訊購(23271)。高敏感度選擇可留意騰訊購(25404)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(63536)，遠牛選擇可留意騰訊牛(61848)，與現價有約10及25元收回距離。
騰訊購23005，行使價333.5元，2023年1月30日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿。
騰訊購23271，行使價320元，2023年2月17日到期，實際槓桿7.2倍，貼價。
騰訊購25404，行使價309元，2023年2月7日到期，實際槓桿7.1倍，高敏感度。
騰訊牛63536，收回價265元，行使價262.2元，換股比率500，實際槓桿18.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛61848，收回價250元，行使價247.2元，換股比率500，實際槓桿9.3倍，近 元收回距離遠牛。
騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿6倍，貼價。
騰訊熊50903，收回價290元，行使價293元，換股比率500，實際槓桿15.2倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
美團購23395，行使價195元，2023年1月26日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿、低街貨。
美團購23579，行使價178.98元，2022年12月23日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、低街貨。
美團牛51274，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比7.0倍，相近收回價近牛中街貨最低。
美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿5.1倍，熱門、中期。
美團沽21533，行使價150元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.3倍， 低面值。
美團熊50738，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率13.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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