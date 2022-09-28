【產經直播】港股愈跌愈有　第四季有無轉機？

離岸人民幣周三(28日)跌穿7.2關口，港股腳軟愈跌愈有，恒指半日跌417點，萬七關岌岌可危？不過第四季快將來臨，能否寄望環球股市迎來新轉機？內地二十大鐵定於下月中召開，市場憧憬政策出台扶持經濟。而在會議舉行前夕，有外媒報道，內地監管機構「窗口指導」部分基金經理及券商，避免在下個月舉行的二十大之前大舉沽售股票，A股及港股短線氣氛有無機會改善？

連接俄羅斯和歐洲的北溪天然氣管道受損，據報德國及丹麥均認為是人為破壞。事件意味俄羅斯經管道對歐洲全面恢復輸氣的機會更渺茫，歐洲能源危機恐加劇？另有消息指，俄羅斯正在游說OPEC+成員國每日合計減產100萬桶，對油價有支持？至於黃金方面，美元近期強勢下，金價持續承壓，市場關注金價會否失守1600美元關口，不過今年以來已累積不少跌幅，投資者好淡要點部署？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有訊匯證券行政總裁沈振盈及南方東英資產管理銷售，以及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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