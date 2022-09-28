恒生投資：港股處尋底格局 或下試16500點水平

恒生投資發表今年第4季市場展望，該行董事兼投資總監薛永輝表示，市場正面對「高息及低增長」的新常態，環球股市持續低迷，恒指亦處於尋底格局，於技術層面上，港股或有機會下試2011年第3季的低位，即約16,500點水平。

不過，薛未對港股完全悲觀，指現時恒指的預測市盈率亦只有9.8倍，接近10年低位，估值相對便宜。同時，環環股市開始回調，亦有不少投資者持觀望態度，指除非發生黑天鵝事件，認為港股的下行空間有限。

環球股方面，薛永輝直言，自2008年金融海嘯時美國推行量化寬鬆(QE)救市，10多年來大量資金流入市場，現時進入加息周期，市場或出現重新定價(repricing)的情況，資本市場價格受到「收水」影響。

美元持續強勢，美匯指數升至逾20年新高，薛預期美匯指數有機會升至115至120水平。同時，人民幣兌美元匯持續下跌，但仍較其他非美元貨幣為強，而人民幣亦只是在新冠疫情爆發之初先升後回，預期人民幣走勢將維持弱勢，但認為將有利中國出口。

ETF通推出將近3個月，恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示，南向及北向ETF通交易量均呈上升趨勢，截至9月22日，四隻南向合資格ETF的總日均交投金額達6.8億港元，為7月日均交易金額的3倍。