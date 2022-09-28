Klook次季營業額大增3倍　海外旅遊相關流量急飆

香港放寬入境檢疫至「0+3」當日，Klook平台上有關日本地區各種旅遊商品及資訊的單日瀏覽量躍升10倍。（Getty Images圖片）

旅遊及休閒電子商務平台Klook宣布，在亞太地區跨境旅行加速增長的推動下，第2季營業額增長超過300%，是疫情爆發以來增長最強勁的季度之一。該平台為慶祝8周年，將陸續推出多項新功能，加倍投入開發新體驗、大型展演活動。

隨着疫情漸放緩，消費者對旅遊的興趣也持續回升，Klook平台上旅遊商品搜尋量更較去年同期增加140%，商品總數是疫情前的4倍，新加坡、南韓、澳洲及馬來西亞出現強力復甦趨勢，幾個Klook重點市場的跨境旅遊商品，銷售額甚至超過疫情前40%。

香港宣布放寬入境檢疫至「0+3」當日，Klook平台上有關海外活動及旅遊資訊流量更較上周同期激增近6倍。當中日本地區各種旅遊商品，包括主題樂園、體驗行程，及交通票券等、以及相關旅遊資訊的單日瀏覽量更躍升了10倍，相信亦與日本宣布將重新開放自由行的消息有密切關係。另外「0+3」政策宣布後首個周末，Klook有關海外活動的預訂量較上週同期已急增1倍，可見港人外遊意欲大大提升 。

為慶祝Klook8周年，平台將陸續推出多項新功能，而隨着亞太地區愈來愈多目的地包括香港宣布放寬旅遊限制，Klook也積極發掘各地不同的玩樂體驗，持續喚起旅客對出外旅遊的熱情。而自香港宣布「0+3」後，亦可見港人外遊意欲激增。