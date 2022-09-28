美聯布少明：樓價下調壓力未散　維持全年跌8%預測

疫情鎖港，樓價跌勢告急，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指出，樓價跌勢於第三季轉急，近日政府雖然頻頻出招，但是好淡爭持的局面不改，樓價下調的壓力不散，除非政府推出「減辣」措施，或推行全面免檢疫「0+0」通關，否則預計樓價將持續下跌，但是相信跌幅會減慢甚至會趨穩，在下月施政報告發表前，該行暫維持全年樓價下跌8%的預測。

他指出，樓價跌幅急劇的主因，是遲遲未能全面通關打擊經濟，加息壓力影響投資市場氣氛，發展商低價推盤，對二手交投及樓價構成壓力，不少心急放盤的業主減價求售，加速樓價下跌。樓價急挫，惟成交未見反彈，第三季一、二手交投齊跌，形成「價跌量跌」局面。當中新盤成交料全季錄約3,600宗，按季跌約5.5%；二手成交則料約8,100宗，跌幅高達28%，並創3年新低。

該行暫維持全年樓價跌8%預測，若施政報告有好消息公佈，樓市或轉現「價穩量升」勢頭。若防疫及房策有利好消息，料第四季一、二手交投有望回升。預期第四季一手成交宗數有望回升至3,800宗，屆時將按季回升逾5%；二手成交有望達1.2萬宗，按季升近5成。如未有利好消息，樓價跌幅或進一步擴大，交投則持續低迷。

布稱，假如樓市持續調整，勢必影響賣地及印花稅收入，令財政赤字進一步擴大。為令樓市「軟着陸」，建議政府撤銷樓市「辣招」，包括將15%新住宅從價印花稅稅率回復至雙倍印花稅水平，以活化換樓鏈。另下調買家印花稅稅率甚至取消該稅項，以吸引環球人才及資金來港。同時建議取消額外印花稅，或將年期及稅率回復至「加強版」之前。

此外，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，金管局放寬壓測的消息公布後，即時帶動公司網站瀏覽量上升逾3成，當中估價頁面的瀏覽量按周急升近6成，按揭計算機的使用量更急升逾1.4倍，料可助有意置業人士於加息周期降低入市難度，亦可幫助早前購買一手樓並採用建期上會的買家，以及欲從發展商高成數按揭轉按至銀行的業主更易上會及轉按，對樓市起正面支持作用。