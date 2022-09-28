Wetland Seasons Bay第3期次輪暫超購15倍

胡指，該盤將於明日下午截票，現時的收票中，有約75%客源為新界區。次輪銷售同日亦會招標發售30伙別墅單位。而同系列的第2期項目最新再錄成交，為別墅RV6的2樓A室，實用面積795方呎，成交價1,082.2萬元，呎價13,613元。連同上述成交計，第2期項目連續兩日沽出3伙別墅單位，合共套現逾3,619萬元。

為配合項目銷售部署，中原地產開設全新「Wetland Seasons Bay旗艦店」，該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，本月新盤暫錄得逾500宗成交，預計全月一手成交量可達800宗水平。他表示，施政報告料會利好樓市，相信發展商會把握時機積極推盤，下月一手成交可望達1,500宗，較本月增逾八成。

此外，中原地產高級資深營業董事方啟明指，Wetland Seasons Bay 第1期及第2期今年7月陸續收樓入伙，至今錄得約60宗租賃成交，實用呎租平均普遍達32至34元，租金回報率約2厘。