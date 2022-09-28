美匯強勢 道期跌131點
2022年09月28日 16:20
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美匯指數日內再刷新20年高位，最新報114.33；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)失守7.26關，跌806點子；美元兌日圓報144.65；歐元處0.9577；英鎊報1.0690。金價報1,621美元。油價挫逾1%，布油報85.11美元，紐油處77.38美元。比特幣回落至1.8萬美元水平。道指期貨跌131點。
●市後關注點
-20:30 美國8月商品貿易帳；美國8月批發庫存
-22:00 美國8月待完成房屋銷售
●港股臨近尾市跌幅進一步擴大至逾600點，恒生指數收跌609點或3.41%，至17,250點，創2011年11月收市新低；國企指數跌191點或3.12%，至5,958點，失6,000點關；恒生科技指數則跌141點或3.85%，報3,526點。主板大市成交逾1,087億港元。金融股拉低大市，滙豐銀行曾挫逾6%跌穿40元關，低至39.8元，收市跌5.7%收復40元關。https://bit.ly/3fqLCkT
●滬綜指跌近1.6%，外資淨賣出38億人幣。https://bit.ly/3Rdb2zC
●福布斯美國400富豪榜出爐，貝索斯失落榜首跌落第2位。
●需求不及預期，Apple傳放棄今年iPhone增產計劃。
●十多家美大行未妥善保存通訊記錄，被罰款共140億元。
●澳洲8月零售銷售升0.6%，高於預期。
●人民幣兌美元再失守7.22關，分析料弱見7.5水平。
●IMF：英減稅大計恐加劇貧富懸殊，籲當局三思。
●新債王：最近一直買美債，風險平價策略今年無效。
●福布斯美國400富豪榜出爐，貝索斯失落榜首跌落第2位。
●女股神：美經濟半年內恐陷通縮，聯儲或焗棄激進政策。
●人才流失加劇！惠理謝清海：正將部分港員工調派新加坡。
●差估署8月私宅售價指數回落2.2%，創3年半低位。
●滙豐：大灣區居民未來1年擬加碼投資「跨境理財通」。
●滙豐新推首2年定息計劃，固定按揭息率2.75厘。