【產經直播】內地長假兼人幣疲弱　港股難行？

隔晚美股未止跌，多位聯儲局官員繼續「放鷹」，道指連跌六日；加上內地十一長假前夕，以及人民幣急挫至逾14年半新低，跌穿7.2關。恒指周三(28日)急瀉，低開156點之後愈跌愈有，最多跌675點，低見17,184點，收終最市報17,250點，跌609點，再創11年新低，跌市成交增至1,087億元。港股由明天(9月29日)起至下周五(10月7日)暫停「港股通」服務，在北水放假期間，港股會凶多吉少？恒指能否守住17,000點關？

外媒報道，俄羅斯將游說OPEC+每天原油產量減少100萬桶，以支持油價；加上颶風伊恩吹襲墨西哥灣，市場關注當地產油設施受到影響；另外，北溪管道系統一日內有3條管線受損，能源危機再發酵。種種因素下，帶動國際油價反彈，惟「三桶油」沽壓持續，有咩部署策略？

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