【產經直播】內地長假兼人幣疲弱 港股難行？
2022年09月28日 16:30
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隔晚美股未止跌，多位聯儲局官員繼續「放鷹」，道指連跌六日；加上內地十一長假前夕，以及人民幣急挫至逾14年半新低，跌穿7.2關。恒指周三(28日)急瀉，低開156點之後愈跌愈有，最多跌675點，低見17,184點，收終最市報17,250點，跌609點，再創11年新低，跌市成交增至1,087億元。港股由明天(9月29日)起至下周五(10月7日)暫停「港股通」服務，在北水放假期間，港股會凶多吉少？恒指能否守住17,000點關？
美國10年期國債息率升至4厘水平，美元強勢觸發其他資產受壓，防守性高的公用股、收租股及房產信託板塊沽壓沉重，其中中電(00002)、煤氣(00003)、港鐵(00066)均跌約半成。而領展(00823)亦跌3%，不過大行花旗最新報告，仍然睇好領展，認為股份將受惠本港入境限制放寬。在波動市後，公用股是否仍然值得吸納？
人民幣急跌，內房股全線急挫，當中碧桂園(02007)更急跌12%。另有傳旭輝(00884)未能按期償付一個天津項目下的非標債務。旭輝狂插33%。雖然早前有指，內房政策有望鬆綁，但在人民幣弱勢下，板塊仍要跟弱？
另外，有報道指，美國蘋果公司(Apple Inc.)正放棄今年下半年增加iPhone 14系列產量600萬部的計劃，加上iPhone 14系列在中國上市前3天的購買量，按年下跌11%。消息拖累多隻在港上市的手機設備股，高偉電子(01415)大跌14%，比亞迪電子(00285)、舜宇光學(02382)分別跌逾3至4%，相關股份仲未跌完？
外媒報道，俄羅斯將游說OPEC+每天原油產量減少100萬桶，以支持油價；加上颶風伊恩吹襲墨西哥灣，市場關注當地產油設施受到影響；另外，北溪管道系統一日內有3條管線受損，能源危機再發酵。種種因素下，帶動國際油價反彈，惟「三桶油」沽壓持續，有咩部署策略？
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