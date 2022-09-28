MIAMI QUAY I開售以來累沽44伙　套現逾4.3億元

會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目現時沽出的單位有約65%屬海景戶。對於近日有消息指，啟德方艙醫院擬改建過渡性屋，他指，不論方艙醫院或是過渡性房屋都屬短暫用途，反映社會對相關設施有需求，惟長遠而言，相信該幅地皮會按規劃大綱圖的用途發展，即作娛樂及零售用途，以配合整個東九龍區的發展。

而展望第四季，該集團部署推出藍田港鐵站的KOKO HILLS第3A期，提供392伙， 主打一房及兩房戶，項目正待批預售樓花同意書。

對於整體市況方面，黃光耀認為，隨着政府放寬入境措施及降低壓力測試要求，兩個利好消息帶動之下，相信樓市將轉趨活躍，希望下月的施政報告會有再進一步的利好消息公布，預料第四季樓市將平穩發展。

MIAMI QUAY I夥拍中原地產及中原按揭向買家推出按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳表示，優惠包括「置低息定按」計劃，全新提供首兩年定息2.75%，其後低至銀行同業拆息(H)加1.3%，並享有高達貸款額1.6%之現金回贈。

此外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，隨住入境措施放寬，社會開始復常，估計下月新盤成交量可望出現報復式反彈。