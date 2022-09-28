強積金9月至今人均帳蝕1.5萬　首9個月輸5.3萬

積金評級指，9月至今，強積金帳面虧損料約697億港元，相等於457萬名強積金成員人均帳面虧損約1.52萬元，已是強積金今年錄得的第8個月虧損。

年初至今首9個月，強積金累計帳面虧損料約2,465億元，相等於每名強積金成員平均累計帳面虧損約5.38萬元。

積金評級統計指，計入強積金供款後，9月份強積金成員平均帳戶結餘料約21.37萬元，較上月減少約1.44萬元，比去年底下跌約4.39萬元。

如9月份最後一周市場保持平穩，積金評級研究團隊預計，強積金總資產9月底將首次跌穿2020年7月時水平，即1萬億元的重要關口，9月底強積金總資產料減至僅約9,770億元。

積金評級表示，全球通脹、利率及衰退議題繼續為最大市場風險。積金評級主席叢川普表示，雖然強積金成員平均帳戶結餘目前跌至2020年6月水平，但這些市場虧損並非強積金體系所造成。金融市場的升跌產生投資收益及虧損，是強積金體系無法控制。然而，強積金體系保障成員的資產，在這一點上強積金成員可以確信強積金體系是高度穩健及安全。

積金評級數據顯示，年初至今表現最差的強積金資產類別為股票基金(香港及中國)，期內回報為負26.16%，表現最佳的則是貨幣市場基金(強積金保守基金)，期內回報為零。