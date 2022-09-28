業主專程回港賣樓　珀麗灣兩房售545萬低市價1成

樓價跌勢一發不可收拾，業主面對現實願意低價沽貨，馬灣珀麗灣連錄兩宗低價買賣，其中一個套三房單位累減100萬元，以700萬元易手，低市價約12%。另該盤亦有兩房單位業主，專程從外國回港處理物業轉讓，累減55萬元以545萬元易手，亦較市價低約10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃新利稱，西區寶翠園9月暫錄3宗買賣，屋苑1座低層F室，實用面積約1,217方呎，套三房間隔，享山景，以2,880萬元易手，呎價約23,665元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角建基大廈高層A單位，實用面積約353方呎，兩房間隔，減價約14%，成交價506萬元，呎價約14,334元，創項目6年樓價低位。相對於屋苑約半年前一個同類中層單位成交價592萬元，跌價達15%。

●美聯黎泳傑表示，筲箕灣中心A座中層E室，實用面積約307方呎，原業主叫價約488萬元，但見市況變化，減價約12%，以429萬元成交，呎價約13,974元。

●世紀21Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島3座高層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，以約810萬元成交，較上月同類兩房成交價834萬元，跌價約3%，呎價低見約17,802元。

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九龍區

●中原黃惠霞稱，荔枝角美孚新邨9月至今暫錄約10宗買賣，包括3期百老匯街84號中層B室，實用面積約543方呎，兩房間隔，月初以680萬元放售，以620萬元易手，低銀行估價約3%，呎價約11,418元。

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新界區

●中原任展雄指出，青衣公屋長安邨安濤樓低層2室，實用面積約354方呎，一房間隔，已補價自由市場叫價410萬元，放盤約一個月，樓市交投慘淡，終減價68萬元或約17%，以342萬元沽出，呎價約9,661元，呎價低於1萬元屬屋苑自由市場今年新低。

●美聯陳偉健稱，青衣盈翠半島5座低層E室，實用面積約676方呎，望園景，新買家為區內上車客，獲減價118萬元，最終以1,082萬元購入，呎價約16,006元。

●香港置業熊建明表示，馬灣珀麗灣9月暫錄5宗成交，其中31座低層E室，實用面積約678方呎，三房連套房間隔，望深井海景及山景，以800萬元放售，多個月後吸引買家洽詢，累減100萬元或約13%，成交價700萬元，呎價約10,324元，低市價約12%。同屋苑25座低層E室，實用面積約490方呎，兩房間隔，業主專程從外國回港處理物業轉讓，累減55萬元，以545萬元易手，呎價約11,122元，低市價約10%。

●中原黃逸羲表示，荃灣愉景新城10座極高層E室，實用面積約581方呎，套三房間隔，同類型單位向來少有放盤，今年5月叫價975萬元，最終累減125萬元或13%，以850萬元獲換樓客承接，呎價約14,630元，屋苑本月錄得6宗二手買賣。

●祥益黃文樂透露，屯門公屋良景邨良萃樓高層14室，實用面積約443方呎，兩房間隔，獲區內首置綠表客垂青，加上原業主增加議幅，累積減價45萬元，決定在未補價第二市場以230萬元購入自用，呎價約5,192元。

●利嘉閣鄧啟林指，元朗峻巒9A座低層B室，實用面積約710方呎，套三房間隔，成交價843萬元，呎價約11,873元，單位今年7原先叫價1,000萬元，業主因應市況累減157萬後易手，售價較網上銀行估價低近一成，較3個月同類型單位跌價近13%。

●美聯王偉健稱，元朗YOHO TOWN第3座極高層兩房單位，實用面積約393方呎，早前以700萬元放售，外區買家議價45萬元或約6%，以655萬元承接，呎價約16,667元，原業主於2018年初以約600萬元，持貨約4年多，帳面獲利約55萬元。

●中原蔡堅濤表示，粉嶺、上水區9月至今暫錄約40宗二手買賣，按月升約五成多，其中粉嶺中心D座中層8室，實用面積約468方呎，兩房間隔，3月放盤時開價約610萬元，連番減價後，最終以560萬元獲承接，呎價約11,966元，新買家為上車客。

●中原霍栢雄稱，大埔鹿茵山莊8座高層B室，實用面積約1,413方呎，三房連套房間隔，開價約2,000萬元，議價後以1,818萬元連車位易手，呎價約12,866元。原業主於1999年以約1,081萬元購入單位，持貨23年帳面獲利約737萬元。

●中原曾展鵬指，沙田河畔花園F座高層1室，實用面積約269方呎，兩房間隔，9月放盤時開價約468萬元，放盤數天內，議價後以458萬元易手，累減10萬元，呎價約17,026元。

●美聯黃錦瀚表示，沙田第一城43座高層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，原業主有意換樓，見易手已有獲利，便以470萬元沽出單位，獲上車客承接，呎價約15,461元，原業主於2012年4月以264萬元購入，帳面獲利206萬元。

●中原唐嘉銘稱，大圍壹號雲頂9座中層D室，實用面積約591方呎，兩房間隔，擁裝修，開價約1,030萬元，議價後以920萬元沽出，呎價約15,567元，新買家為用家，睇樓後大膽還價，業主為加快沽貨，亦接受減幅。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山海栢花園5座低層B室，實用面積約394方呎，兩房間隔，原開價645萬元，放盤兩個月微減15萬元，以630萬元獲承接，呎價約15,990元。原業主於2015年2月購入單位，作價490萬元，持貨逾7年帳面獲利140萬元，單位升值約29%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區9月份暫錄約50宗，新港城本月暫錄9宗成交，屋苑R座高層3室，實用面積約337方呎，兩房間隔，議價後以565萬元易手，呎價約16,766元，新買家為用家。

●香港置業唐荣花表示，將軍洶新都城1期5座低層F室，實用面積約701方呎，三房間隔，單位以980萬元獲同區客接洽，議價後減價102萬元，以約878萬元成交，呎價約12,525元，新買家為首置客。

●美聯劉卓豪稱，將軍澳日出康城MALIBU第1A座頂層戶，實用面積約453方呎，連約197方呎天台，兩房間隔，去年底開價1,200萬元，多次減價後售855萬元，減幅逾28%，呎價約18,874元，原業主於2018年6月以925.7萬元一手購入，帳面蝕70.7萬元。

●美聯林健偉表示，將軍澳怡心園4座低層C室，實用面積約497方呎，兩房間隔，享內園景觀，原先開價550萬元，放盤約2個月時間，最終減價30萬元，減幅約5%，以520萬元易手，呎價10,462元。

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