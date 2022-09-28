招行旗下招商永隆保險與招商局保險業務將整合

據該公司所知，於業務收購及增發股份完成後，招商局保險將其持有招商永隆保險全部股份以實物派息形式分派給招商局保險控股。因一般保險業務為招商局保險全部業務，招商局保險將於業務收購及增發股份和實物派息完成後向香港保險業監管局申請撤銷經營一般保險業務的授權。

於2022年9月28日，招商永隆保險與招商局保險控股訂立股份認購協議。據此，招商局保險控股同意以現金1,171,000,000港元認購招商永隆保險新發行的25,590,806股股份。於增資事項完成後，招商局保險控股將直接持有經進一步擴大股本後的招商永隆保險55%股權，公司將間接持有經進一步擴大股本後的招商永隆保險45%股權，招商永隆保險將不再為公司之附屬公司。