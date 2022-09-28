俄國擬聯合油組減產原油　能源價飆促北歐停溫室種植　

歐洲能源價格的升勢亦未見停止，外媒引述消息指，俄羅斯擬於石油輸出國組織及盟友(OPEC+)會議上，建議聯合日均減產100萬桶原油，加上北溪管道受損的消息的「助攻」，荷蘭天然氣期貨價格周三高見每兆瓦時222.34歐元，按日升19.47%。

●農商叫停冬季溫室種植

在北歐，丹麥最大的番茄種植商之一Alfred Pedersen & Son表示，將於今年冬季暫停種植番茄及青瓜。公司行政總裁Mads Pedersen稱，這是15年來的首次暫停冬季種植，原因是能源價格上升令維持溫室種植棚的成本大幅提高。位於中歐的斯洛伐克亦飽受能源危機之苦，總理赫格直言，飆升的電力成本令經濟面臨崩潰；除非得到歐盟的資助，否則將被迫把電力供應國有化。

李斌接受外媒訪問時表示，能源成本飆升，是蔚來在歐洲推出電池換電站的一大障礙。他稱，目前建設換電站的進度已落後於原定計劃，電費是原因之一，其他因素還包括計劃審批速度慢過預期，以及需要更多時間培訓工人。蔚來去年起於挪威銷售其電動車，目前當地只建成了兩個換電站，少於原先預期的5個。

他也承認，對歐洲市場的預期未能實現。而由於原材料及電池成本價格上漲，蔚來亦延遲了在短期內盈利的目標。李斌說︰「最重要的是找到適合的節奏去實現盈利。」

與此同時，蔚來加緊鞏固上游原料供應鏈，首先斥1,200萬澳元(約6,100萬港元)投資澳洲上市礦企Greenwing Resources，持有其經擴大股本約12%，並有權買入阿根廷鋰礦項目San Jorge項目公司的20至40%權益，如行使，涉資4,000萬至8,000萬美元。