【只聞樓梯響】蘋果向供應商調高AR/VR設備顯示規格

不時有消息指，蘋果公司(Apple Inc.)擬進軍擴增/虛擬實境(AR/VR)設備市場，惟一直只聞樓梯響。外媒報道，蘋果已要求其供應商LG Display及三星顯示(Samsung Display)提高其硅基OLED(OLEDoS)顯示像素密度至3,500 PPI，以加強未來AR/VR的產品顯示規格，以強化用戶沉浸性的體驗。

報道指，OLEDoS市場龍頭索尼(Sony)為蘋果第一代AR/VR設備OLEDoS供應商，同時，蘋果亦聯繫LG、三星等顯示器巨頭開發OLEDoS，以增加更多供應來源，冀加入至後續產品的供應鏈。

調查機構DSCC預期，蘋果明年將推出的AR/VR設備採用的OLEDoS像素密度將超過 3,000PPI，成為業內時強規格；目前Meta即將推出的設備為1,200PPI，索尼的PlayStation VR2則為850PPI。

市場預期，蘋果AR/VR產品將使用3000PPI OLEDoS顯示器、16GB DRAM、兩張蘋果自研的m1晶片和13個鏡頭，估計重量150至200g，價格將介乎2,500至3,000美元(約19,500至23,400港元)之間。