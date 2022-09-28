債息回落美股悶局　Biogen急飆逾四成

美元與美國債息同步揚升引發環球金融市場波動，惟白宮經濟顧問迪斯仍表示，華府不會重演1985年時與主要貿易夥伴合力壓制美匯的《廣場協議》。即使10年期美國國債孳息率回落至4厘以下，美股早段仍然悶局，道指跌2點，報29,132點；標指跌2點，報3,644點；以科技股為主的納指跌34點，報10,794點。

港股外圍方面，恒指夜期報17,426點，升178點，高水175點。

投行高盛指出，雖然近期國際金融市場接連動盪，但美國企業債券市場尚未受到明顯衝擊。縱然美國國債孳息率節節揚升，惟目前與投資級企業債息差仍接近1.5厘，低於7月時水平，也遠低於2020年3月的3.7厘。與近期瘋狂波動的外匯、股票、國債相比，企業債表現仍稱得上溫和。不過，假如企業債也遇上拋售潮，恐怕會將把美股拖入更深的熊市。

另邊廂，隨着今年以來股市大幅回調，反映股市總市值與國內生產總值(GDP)比例的「巴菲特指標」目前已回落至146%，但仍顯著地高於合理水平，或預示股市尚有下跌空間。「股神」巴菲特多年前曾提出這一指標，認為股市與經濟比例應以100%為基準，當低於80%時就是合適的買入時機。

其他消息方面，美國藥廠Biogen與日本衛材合作研發的阿茲海默症藥物取得進展，該款名為「Lecanemab」的新藥在最後階段試驗中，成功將患者的認知退化速度減慢27%。Biogen股價升40.17%。

蘋果公司(Apple Inc.)據報已叫停iPhone 14的增產計劃，其股價挫3%。

網上召車公司Lyft表示，由於經濟形勢的不明朗，其於今年底前將暫停在美國的所有招聘活動。公司發言人稱，暫時未有裁員計劃，但假如經濟繼續惡化，情況可能有變。Lyft股價升2.26%。