新盤UPDATES：粉嶺上車盤受追捧　周日推155伙應市

新界上車盤銷情向好，加強發展商推售信心，粉嶺新盤再度加推，並落實周日作最後一輪大型銷售，發售155伙。與此同時，天水圍項目第3期次輪銷售暫已錄得超額15倍。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期收約800張票

胡指，該盤將於明日下午截票，現時的收票中，有約75%客源為新界區。次輪銷售同日亦會招標發售30伙別墅單位。而同系列的第2期項目最新再錄成交，為別墅RV6的2樓A室，實用面積795方呎，成交價1,082.2萬元，呎價13,613元。連同上述成交計，第2期項目連續兩日沽出3伙別墅單位，合共套現逾3,619萬元。為配合項目銷售部署，中原地產開設全新「Wetland Seasons Bay旗艦店」。

●粉嶺北ONE INNOVALE第2期周日賣155伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，最新加推的60伙戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎228至501方呎，扣除7%折扣優惠後，折實售價由346.33萬至701.31萬元，折實呎價13,681至17,137元，整批單位市值逾3.3億元。該批入場單位為C座10樓12室，實用面積228方呎，開放式間隔，折實呎價約15,190元。至於，次輪將發售的價單單位包括18伙開放式戶，78伙一房戶，39伙兩房戶及8伙三房戶，市值約7.8億元。

●啟德MIAMI QUAY I至今累沽44伙

對於整體市況方面，黃光耀認為，隨着政府放寬入境措施及降低壓力測試要求，兩個利好消息帶動之下，相信樓市將轉趨活躍，希望下月的施政報告會有再進一步的利好消息公布，預料第四季樓市將平穩發展。

●旺角利奧坊‧曦岸一房呎價約27,607元