二手樓價陷落蝕讓增　都會駅三房揸3年輸50萬

二手樓價回落，業主蝕讓出貨個案愈來愈多。將軍澳二手樓再錄損手成交。中原柯勇稱，都會駅1座高層C室，實用面積約629方呎，套三房間隔，最初開價1,120萬元，曾調整至980萬元，最終累減270萬元，以850萬元易手，呎價約13,514元。原業主於2019年7月以900萬元購入，帳面蝕讓50萬元。

同區將軍澳中心樓價續「尋底」。美聯劉卓豪指，屋苑9座中層G室，實用面積約437方呎，累減127萬元，僅以663萬元售出，創項目兩房做價近期新低，呎價約15,172元。

另元朗尚悅．嶺錄兩房單位損手個案。美聯張瑋津表示，上址為1座低層C室，實用面積370方呎，原業主長期不在香港工作，自購入後未曾入住，單位狀況媲美一手單位，持貨滿三年，劈價30萬元以530萬元沽出，原業主持貨約3年多，帳面蝕20.2萬元，屬項目蝕讓金額最大轉手個案，帳面跌價約3.7%。

近日不少物業成交價已重返數年前水平。該行鄭嘉邦表示，荃灣環宇海灣7座低層E室，實用面積約498方呎，去年底以870萬元放售，降價兩成，剛售690萬元，呎價約13,855元，創同類型兩房戶近兩年新低。

此外，黃開基拍賣行表示，青衣翠怡花園5座中低層A室，實用面積442方呎，拍賣前以518萬元售出，呎價約11,719元，較個別銀行估價低約14%。