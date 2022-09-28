【產經評論】全球金融掀巨變　昔日榮景難復見

中美博弈，由逾4年前開打貿易戰，其後擴展至科技、金融等範疇，基本上還算在國際沿用的框架方式進行。可在俄烏戰爭，美國對俄羅斯使出「金融核武」，變相自毀已沿用數十載、由美元主導的金融框架，結果是進一步確立全球去美元化的趨勢。雖然刻下美元「一匯獨強」，但明眼人都知道，美國經濟無法承受聯儲局持續猛力加息，嚴重衰退叩門下，明年貨幣政策將再迎大逆轉，故美元短期強勢雖未盡，但長遠顯然難以維持。在這個過程中，全球將加速分裂，直至重構出新的金融秩序為止，上至經濟體，下至企業、個人，都別安於擁抱美元的現狀，得重新審視資產分布，盡量分散風險。說到底，別奢望全球經濟能重現昔日全球化下的榮景，世界已不一樣，投資也得求變！

本來，這些年中美經濟發展互相依賴，各取所需，可眼見中國發展成全球第二大經濟體，美國有感威脅而出手打壓，惟始終兩國相連利益巨大，美國的制裁基本上按國際方式進行，在一些重大利益上還是克制，中美就中概股審計問題終達成合作協議就是一例。畢竟，美資無法放棄巨大的中國市場利益，而今時今日中國的實力亦與美國相當，一旦反枱甚至動武，美國既沒十足贏面，自身利益亦勢必受嚴重損害，故即使公開視華為頭號敵人，至今仍未貿然挑戰中國底線。

可針對經濟規模僅及中國九分之一的俄羅斯，美國顯然是兩種態度，盡顯霸凌本色，包括隨意凍結俄國及其投資者的美元計價資產，又限制俄國銀行使用環球銀行金融電訊協會(SWIFT)進行交易，頓令其他經濟體，以至美國的盟友國及全球富人，對於將財富放在美國的安全性有所疑慮，故紛紛尋求多元化投資及交易結算方式，以分散風險。可見美國動用「金融核武」圖擊殺俄國經濟，卻削弱了美元在國際金融的主導地位。

無可否認，目前美元仍為第一國際儲備貨幣，而眼前美元獨強，是能源與通脹危機下的極端恐慌所造成，當中的關鍵，除了是美國加息所使然之外，逾兩年多的疫情亦令全球經濟體七勞八損，政府財政赤字驚人，在相對考量之下，資金沒有更具把握的出路，就只有朝美元萬劍歸宗。可美元霸權收割全球，各地都有苦自知，長遠而言，國際商貿交易結算趨向多元化，減少使用美元漸成趨勢。偏偏歐元不中用，英鎊表現更如降級成新興貨幣，日本擺明堅持走弱日圓路線，故全球資金的目光，就落在正全速推進國際化的人民幣身上。

美元「一匯獨強」，主要是聯儲局激進加息所使然，惟此必傷及美國經濟，也意味強美元只是階段性的現象，難以長久。事實上，美國政府發行了天量債務，利率上升，利息成本亦必跟升；且難料11月國會中期選舉後政局如何，一旦2024年白宮再易主，美國的國際政策和對華戰略或會改變，總之就得個「亂」字。在這背景下，刻下資金泊在美元避險實屬權宜之策，相信更多資金在觀望疫後亞洲，尤其中國經濟復甦的進度，能否提供更好出路。