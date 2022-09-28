市場憂信託貸款違約 旭輝控股︰正積極溝通尋求解決方案
2022年09月28日 23:01
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（Getty Images圖片）
市傳旭輝控股(00884)未能如期支付旗下項目的信託借款，拖累該股周三上演「股債雙殺」，旭輝周三晚上發公告表示，公司現正與相關金融機構積極溝通，尋求合理解決方案。集團澄清，有關股權類信託產品所募集的資金，乃為集團位於天津的一個物業開發項目進行融資。受當地房地產市況影響，該項目的開發及銷售進度受影響，進而影響該信託產品的現金分配。
值得留意的是，由旭輝主席林中所寫的《致旭輝全體幹部的一封信》同日在網上流傳，內文直指「斷供潮」讓多地政府事實上進一步收緊了監管資金的提取，導致房企的流動性進一步承壓，在客觀上造成公司雖賬面仍有逾300億元人民幣現金，但絕大部分無法滿足企業的合理按需使用。
集團就有關內部信函指，陳述僅為根據適用的法律及法規而對於受限制預售資金的用途限制的事實性陳述。為免生疑，該內部信函之陳述並無暗示或表述集團無力償還其到期債務或清償集團的債務。
集團又謂，中國房地產行業面臨尤為嚴峻的困難和挑戰，加之疫情反覆，導致企業承受經營和現金流壓力。中國房地產行業進入深度調整期，集團將採取一切可行的措施繼續加大力度提升現金流。公司已於周三(28日)按時支付於2024年到期6.55厘境外優先票據的利息。