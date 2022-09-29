東方日報B1：旭輝股債雙殺　民營內房爆災

事緣旭輝旗下項目信託借款據報未能如期償還，同時，主席林中所寫的《致旭輝全體幹部的一封信》在網上流傳，直指「斷供潮」讓多地政府進一步收緊監管資金的提取，加劇房企流動壓力，也令旭輝雖帳面仍有逾300億元現金，但絕大部分無法滿足企業的合理按需使用。

林中表示，第三季以來，多地疫情反覆，全球經濟持續走弱，問題房企交付風險頻發，一些省市爆「斷供潮」，讓房地產行業市場需求依舊疲軟。雖然各地推出了多項刺激政策，民企銷售還是處於同期一半，行業整體銷貨率從過去的60%下降到40%。照目前情況，旭輝現金流未來幾個月將承受前所未有的挑戰，市場需求端回暖、銷售恢復正常之前都必須過難日子、緊日子，把有限資源集中在「保交付、保品質」。

旭輝深夜發公告澄清，事件具體是一家金融機構發行一隻股權類信託產品，融資予集團一個天津物業開發項目，惟該項目開發與銷售進度受市況影響，繼而影響該產品現金分配，正與該金融機構積極溝通，尋求合理解決方案。

內部信函方面，該企強調，它不過是說預售資金用途受法律法規限制，不代表集團無力還債，剛在周三便按時支付一筆2024年到期、票面息率6.55厘境外優先票據之利息，並採取一切可行措施加緊提升現金流。

永升服務亦於收市後稱，董事會不知悉任何導致股價及成交量波動的原因，或任何應披露的內幕消息，業務及營運一切如常。

國際信貸評級機構穆迪警告，即使影子銀行對房地產行業的信託貸款在3年內急降，但在今年首7個月，房地產佔違約信託計劃多達八成。由於流動性壓力持續，內地房地產行業將繼續對影子銀行貸款構成巨大風險。即使內地着力支持經濟增長，未來幾個月信貸或出現溫和增長，問題是信貸需求都會因為經濟前景不確定性上升而繼續疲弱，加碼放鬆銀根恐怕也難顯著提振信貸。

大華繼顯執行董事梁偉源表示，目前大部分美元內房債已出現違約，開發商很難再發美元債，就算發人民幣債也需金融機構作擔保。這不見得市場對中央在下月「二十大」會議期間出招支持房地產的憧憬已消失，但民營房企的資金鏈問題更為迫切，以致民企股的股價跌幅更深。