SEMI下調今年全球晶片廠設備支出至990億美元

外媒報道，國際半導體產業協會(SEMI)公布最新預測報告，將今年全球晶片廠設備支出總額由原先估計的1,090億美元，下調9%至990億美元；而整體支出年則增加約9%，或創歷史新高。

以地區劃分，台灣為今年全球晶片廠設備支出的龍頭，總額達300億美元，按年增47%；但報告已連續兩度下調相關支出數字。報告解釋，主要是現階段設備交付日期普遍偏長，加上產業面臨庫存調整，部分大廠調整資支出計劃，使整體投資金額變得保守。

南韓則以222億美元的支出預期位居第二，按年減少5.5%；值得注意的是，報告亦逆市上調內地晶片廠設備的支出金額，達200億美元，較上次預期增加約18%，但較去年去年的歷史高峰減約11%。

歐洲及中東地區則受惠高效能運算(HPC)應用對先進製程的強勁需求，推動當地業界積極投資，預期今年支出達創紀錄的66億美元，按年飆升1.41倍。

SEMI表示，今年全球晶片產能按年再增7.7%，預期2023年可達2,900萬塊，按年增幅達5.3%。

SEMI指，今年全球半導體廠積極擴充產能，共計167座晶片廠和生產線進行產能擴充，用於產能擴充的設備支出比重佔整體設備支出超過84%，預計明年仍有129座晶片廠和生產線將持續提升產能，佔整體設備支出比例79%。