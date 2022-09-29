瑞銀︰台積電7納米產能利用率明年恐降至70%

繼摩根大通評估台積電再度調漲代工價格可能性偏低後，市場聚焦該企產能利用率，瑞銀認為，以Android智能手機需求差，以及中央處理器(CPU)和圖像處理器(GPU)客戶升級5納米製程，7納米製程明年上半年產能利用率恐只剩70%。

摩通日前預料台積電難漲價時，亦提及市場關注7納米系列產能利用率的滑坡式下墜，部分預期甚至指向明年首季產能利用率只有70％。

瑞銀亞太區半導體分析師林莉鈞稱，下月13日台積電舉行季度業績分析員會議時，市場勢必「金睛火眼」追問該企明年業務的「初步能見度」與資本開支。

林認為，7納米製程面臨需求衰退的高度壓力，明年上半年產能利用率僅約70％，台積電明年上半年整體產能利用率則可能落在85至89%，低於先前預期的90%以上。不過，即使有所衰退，仍比2015年下半年約85％、2019年上半年約75％相對較好。

凱基投顧則分析，由於聯發科技、高通、英偉達(Nvidia)、超微半導體(AMD)等進一步修正訂單，預計7、6納米製程產能利用率，下季將從滿載降到90％。展望明年，因主要客戶減少特殊應用晶片(ASIC)訂單，先進製程的產能利用率將進一步下滑，台積電明年首季整體產能利用率將降到80％左右。

不過，台媒指，綜觀內外資對台積電後市的意見還是以看好為主流，強調該企技術領先，抗震力強，瑞銀、凱基、花旗等全都維持台積電「買進」投資評級。