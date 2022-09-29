凱基亞洲：全球加息　債券策略如何變通？

有投資者希望了解定息工具，以協助構建攻守兼備的多元化組合。今次會比較單一債券及債券基金各自的特點，並分享甚麼是債券梯(Bond Ladder)。

先從宏觀前景入手，環球經濟放緩，企業盈利有下調空間，加上地緣政局風險升溫，以及全球流動性減少，都預示資產價格未來數月將維持波動。惟有透過分散投資，包括不同地區及資產，方能減低短期的組合波幅。因此，縱使歐美央行加息將繼續為債市帶來挑戰，筆者仍然認為中長線定息工具有一定的投資價值，只是需要談討如何部署以減低利率上調的衝擊。

投資級別債券助分散風險

以債券類別計，基於聯儲局進取加息以壓抑制通膨，當局已推升美國投資級債利率至偏高水平。現時相關債券的孳息率達5.2%，為過去10年的最高水平，遠高於期內平均的3.1%。隨着商品價格從高位回落，預計第四季通脹壓力有望稍稍緩解(但通脹率仍會遠高於央行的長線目標水平)，估計信貸息差有機會適度收窄，預示投資級別企業債券吸引力或逐漸浮現。反觀，雖然高息企業債的孳息率達8.7%，但其實只為過去10年的中高端水平，估值上或較遜色。事實上，受累全球經濟增長前景轉差，高息債的違率約或會溫和上升；加上其與股市的相關係數較高，難以達到分散投資的目標。因此，面對市況未穩，高評級企業債券相對而`言或佔優。

至於投資方式，大家可以選擇單一債券，坊間又稱為直債(直接投資債券)，或是債券基金及ETF。後市是由一籃子的債券組合而成，優點是組合由專業的基金經理管理，加上入場費低且組合較分散，而部分債券基金設有每季派息，對投資者甚為吸引。但與此同時，債券基金一般不設到期日，亦不保本。最後一點是，相對於直接投資券能定期收取債券利息，投資債券基金的派息及派息率均未必固定。

淺談債券梯

對於資金較充裕而專注涉足直債的投資者，希望為大家介紹債券梯的投資理念。當筆者與投資者傾談時，往往被問到如何在升息的逆風下部署債券，其中一個方法就是透過建立債券梯。具體操作是透過買入不同年期的債券，目標是每隔一段時間都有債券到期，再用到期的本金買入較長年期的債券，以銷定較佳息率。其好處是不同時段均有債券到期，減低流動性風險。投資者亦可視資金需要於短期債券到期後，選擇將資金回收或再投資，為一種具有彈性的投資方式。

比較投資者一次過買入長年期債券，固然可以取得較佳息率，但需要面對較高的利率風險。若專注短年期債，息率又未必吸引，債券梯正正可以平衡息率高低與利率風險的問題。進一步而言，如果組合全是同年期到期的中長期債券，隨着時間過去，組合的存續期將變短，回報與風險比率將與最初設定有別。而當債券於相約時間到期，一時間取得大量本金亦不容易處理。

凱基證券亞洲投資策略部主管 溫傑(作者及／或其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)