鄧建初：嚴守止蝕可幸免於難

美股一如初哥早前在聊天室所料，下試30,000點市場心理關口位。上周五更曾大瀉逾800點，反彈至下跌486點，收29,590，正式跌穿30,000點。

根據過往歷史，加息周期趨勢形成，通常會維持一段時間，一路加至市場支持不住的時候，就會出現股災。回顧歷史，上世紀80年代美國聯儲局主席沃爾克狂加息至逾20厘，引致美國經歷自1929年大蕭條之後的最大經濟衰退，相信新一輩的股民並不知情，只有老江湖、受過洗禮的股民才知悉那些年的故事。

初哥喜歡讀歷史，以古鑑今，判斷加息初期，股市多會跌後回升。此段時間，大戶們會不斷在反彈時候，持續加淡倉，等待市場捱不住狂加息壓力大冧。只是普羅股民習慣了「見升追入」的應市模式，又不肯作出輕微止蝕行動，看着手上高位追入的股票，損失慘重，難捨難離，惟有採取鴕鳥政策，不聞不問算了。

受困於內外相煎，港股早於美股下跌之前，已經先行下滑，弱不禁風，上周更跌穿18,000心理關口位，創出11年來新低點，重回2011年的水平。印證下跌周期開展，未有任何強烈轉勢信號，就想長線揸股票，是非常危險。長揸未是時機，代之而起的是利用圖表語言路線圖，進行短炒，有胡即食，並定下買中獲利點推上保本止賺位，嚴格執行止蝕策略，在今次狂跌市中自可幸免於難。技高者除能保本外，利用「浴缸理論」炒作原理，多個回合已可賺取不俗回報，起碼跑贏大市甚多。最重要一點是，如能於大冧市中仍可獲利，往後牛市重臨時，因本錢增多，加強了入市信心。

資深股評家 鄧建初

(0作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)