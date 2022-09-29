道指升548點　紐油飆逾4%

2022年09月29日 07:48
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    ●踏入亞洲時段，美匯指數報112.75；港匯見7.8483；離岸人民幣(CNH)報7.1724；美元兌日圓處144.43；歐元報0.9711，英鎊報1.0834。金價處1,656.99美元。布油報87.98美元，紐油報81.72美元。比特幣升近2%，報1.94萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水380點。
    ●道指收報29,683點，升548點或1.88%；標指收報3,719點，升71點或1.97%；納指收報11,051點，升222點或2.05%。
    ●港股ADR指數上升，按比例計算，收報17,668點，升417點或2.37%。
    ●即月恒生指數夜期收報17,663點，升415點，高水412點，成交19,687張。
    ●紐約期油升3.65美元或4.65%，收報每桶82.15美元；布蘭特期油升3.05美元或3.53%，收報每桶89.32美元。
    ●紐約期金收報每安士1,670美元，升33.8美元或2.07%。
    ●英國富時100指數收報7,005點，升20點或0.3%；德國DAX指數收報12,183點，升43點或0.36%；法國CAC指數收報5,765點，升11點或0.19%。
    ●英倫銀行宣布「無限量」臨時購買長債，英國30年期國債孳息率盤中暴跌1厘。
    ●俄國否認製造北溪管道洩漏事故，歐盟委員會宣布第8輪對俄制裁措施；歐盟再議「俄羅斯石油上限」，船運限制或成最新武器。
    ●美國聯儲局「偏鴿派」官員稱，抗高通脹進展不夠，明確支持11月再加息0.75厘。
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    ●SEMI下調今年全球晶片廠設備支出至990億美元
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    ●惠理謝清海：無意移師新加坡　香港永遠是我們的家
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