200位金融界人士將參與11月國際金融領袖投資峰會

香港金融管理局總裁余偉文在金管局《匯思》中指出，峰會匯聚100多家全球重要金融機構主要負責人，當中超過30家機構由集團董事長或行政總裁代表，機構類別涵蓋銀行、證券、資產管理、私募股權和風險投資、對沖基金和保險等各個金融環節。與會者將透過演講、專題討論和對話等形式，分享、探討如何應對和克服各種錯綜複雜的不確定因素，並尋求新的突破。

他表示，峰會將集中討論全球金融界面臨的3大挑戰和機遇。一是滯脹風險、利率上升帶來的不確定性，加上日趨複雜的地緣政治，以及疫情持續影響所造成的疊加風險。峰會也會討論對未來金融業發展具深遠影響的兩大趨勢，即科技和可持續發展。

他又提到峰會還具有另一重積極意義。基於新冠疫情而實施的旅遊限制，近3年來金融機構的負責人難以踏足香港。隨着限制有所放寬，峰會有條件也應該以實體形式進行，讓這些負責人在參會的同時，還有機會親身與員工見面、約見客戶、建立新的關係，亦可以切身處地感受香港的韌性和活力，並了解發展亞洲業務的過程中香港可以提供的機遇。

當局亦將為峰會的活動增添文化藝術色彩，讓與會者通過M+博物館，體驗西九文化區這個世界級文化藝術機構的願景，領會香港國際大都會、中西文化薈萃的獨特之處。對於留港時間較長的峰會參與者，載譽回歸的香港國際七人欖球賽更是另一項吸引的盛事。